В центре Петербурга обновят старые школы

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство города уделяет много внимания подрастающему поколению. Об этом заявил член Комиссии по образованию, науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея №369 Красносельского района Константин Тхостов.
«Петербургские власти ликвидировали ужасающий дефицит школ и детских садов, а сегодня губернатор объявил о следующем логичном шаге — обновлении старых школ в центре города. Там действительно много образовательных учреждений, построенных в 60-70-е годы, они давно отслужили свой срок», — приводит слова Тхостова «Петербургский дневник».
При этом он добавил, что эти здания планируется сохранить для будущих поколений.
Тхостов также отметил, что образовательные объекты в Петербурге строятся вместе с жильем, а не после окончания строительства домов.
Тем временем в Кемеровской области планируют реорганизацию школы в деревне Дмитриевка Чебулинского муниципального округа, пишет «Сiбдепо».
В Минобразования Кузбасса пояснили, что там обучаются 69 детей и работают 10 педагогов.
«Дмитриевская школа реорганизуется путем присоединения к Алчедатской школе. У двух образовательных организаций будет один директор, изменений в педагогическом составе не предвидится. Поменяется только юридическое лицо, ни о какой ликвидации речи не идет», — пояснили в ведомстве.
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