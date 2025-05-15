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В центре Петербурга обновят старые школы

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство города уделяет много внимания подрастающему поколению. Об этом заявил член Комиссии по образованию, науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея №369 Красносельского района Константин Тхостов.
«Петербургские власти ликвидировали ужасающий дефицит школ и детских садов, а сегодня губернатор объявил о следующем логичном шаге — обновлении старых школ в центре города. Там действительно много образовательных учреждений, построенных в 60-70-е годы, они давно отслужили свой срок», — приводит слова Тхостова «Петербургский дневник».

При этом он добавил, что эти здания планируется сохранить для будущих поколений.

Тхостов также отметил, что образовательные объекты в Петербурге строятся вместе с жильем, а не после окончания строительства домов.

Тем временем в Кемеровской области планируют реорганизацию школы в деревне Дмитриевка Чебулинского муниципального округа, пишет «Сiбдепо».

В Минобразования Кузбасса пояснили, что там обучаются 69 детей и работают 10 педагогов.

«Дмитриевская школа реорганизуется путем присоединения к Алчедатской школе. У двух образовательных организаций будет один директор, изменений в педагогическом составе не предвидится. Поменяется только юридическое лицо, ни о какой ликвидации речи не идет», — пояснили в ведомстве.

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#дефицит
Экономист раскрыл секрет экономии на путешествиях
Ракша: для экономии на путешествиях нужно покупать путевку за год
15 мая 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Diy13

Сэкономить на путешествии можно, купив путевку за год до предполагаемой поездки. Об этом порталу «Татар-информ» заявил экономист Денис Ракша. По его словам, таким образом траты на путешествия уменьшают во всем мире.
«Дело в том, что раз в год проходят все крупные мировые туристические выставки. И на этих мероприятиях распродаются целыми лотами, например, места в гостиницах, билеты на самолет. Распродажа идет не среди конечных покупателей, а среди туроператоров, но дальше эти туроператоры продают те же туры конечному покупателю, который приобретает их заранее. И те, кто продает эти услуги, как бы получают от путешественника некую предоплату. Стоимость денег у туроператоров в этом случае сильно падает, и они могут предоставить большие скидки», — пояснил собеседник.
Ракша добавил, что покупка «горящих» билетов тоже экономит средства, но этот способ подходит тем туристам, которым без разницы, куда и каким образом путешествовать. Обозреватели напомнили, что благодаря новым зарубежным авиарейсам, из столицы Татарстана можно полететь на китайский остров Санью и Нячанг во Вьетнаме.

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День Мавры Рассадницы 16 мая: как супругам избежать раздора в семье, народные приметы
15 мая 2025, 12:07

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha

Каждый год 16 мая православные верующие вспоминают святых мучеников Тимофея и Мавру, супругов, принявших мученическую смерть за веру во Христа в эпоху гонений при императоре Диоклетиане. В 2025 году этот день выпадает на пятницу.
На Руси память святых совпала с народным праздником — Маврой Рассадницей, который был тесно связан с сельскохозяйственными традициями.История мучеников Тимофея и Мавры. Что можно и нельзя делать 16 мая, расскажет «Радио 1».

История мучеников Тимофея и Мавры


Святые Тимофей и Мавра жили на рубеже III–IV веков в египетских Фивах. Супруги поженились совсем молодыми, но браку их было суждено продлиться всего 20 дней. Тимофей был сыном священника и служил чтецом в церкви, также хранил и переписывал священные книги. В это время в Римской империи началась новая волна гонений на христиан: Диоклетиан повелел уничтожать христианские храмы и священные тексты, а отказавшихся поклоняться языческим богам — казнить.

Тимофея схватили после доноса. Его пытались заставить отречься от веры и выдать книги, но он отказался. Тогда вестники власти отправились за его молодой женой — надеясь, что она убедит мужа подчиниться. Однако Мавра не только не склонила Тимофея к отступничеству, но и сама объявила себя христианкой.

Супругов подвергли жестоким пыткам, а затем распяли. Девять дней они провели на крестах, молясь и укрепляя друг друга, пока не скончались. Верующие тайно похоронили их тела, и на месте погребения позже происходили чудесные исцеления.

Народный праздник Мавра Рассадница


На Руси день памяти святых Мавры и Тимофея был особенно почитаем в деревнях. 16 мая считалось лучшим временем для посадки капусты — одного из важнейших продуктов в крестьянском рационе.

Согласно традиции, сажать капусту в этот день могли только женщины — верили, что мужская рука принесёт беду урожаю. Перед посадкой обязательно читали молитвы и окропляли грядки святой водой, чтобы защититься от засух и вредителей.

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Ещё одно поверье запрещало есть хлеб возле огорода — якобы это может привлечь кур, которые склюют семена.

Почему праздник называли «Мавра Зеленые щи»


Другим названием дня было — «Мавра Зеленые щи». Оно связано с тем, что к середине мая у людей заканчивались запасы квашеной капусты, и в ходу снова становились весенние травы: крапива, щавель, лебеда. Из них варили первые летние щи.

Крапиву собирали не только для супов: её использовали и в обрядовых целях. По традиции, домочадцев слегка хлестали крапивой — чтобы прогнать болезни и укрепить здоровье.

Что можно делать 16 мая


Считается, что 16 мая — идеальное время для старта активных огородных работ. На Руси в этот день, если позволяла погода, крестьяне массово выходили в огороды: высаживали капустную рассаду, сеяли овощи, ухаживали за всходами и рыхлили грядки. По народному поверью, всё, что посажено на Мавру, принесёт обильный урожай — особенно если утро выдалось тёплым и покрытым росой. Однако к работе в огороде в этот день допускались исключительно женщины. Существовало твёрдое убеждение, что если к посадкам 16 мая прикоснётся мужчина — урожая не жди.

Фото: istockphoto / Milan Krasula

Для защиты молодых растений от вредителей — тли, гусениц и прочей напасти — новосаженные грядки окропляли святой водой. Это должно было уберечь будущий урожай от болезней и бед.

Особое значение в народных приметах этого дня отводилось одежде. Цвет, который «заряжает» на успех 16 мая — жёлтый. Его связывали с солнцем, теплом и светлой энергией. Чтобы день прошёл легко, в одежде старались использовать хотя бы один элемент этого оттенка — будь то платок, пояс или вышивка.

Что нельзя делать 16 мая


В народной традиции этот день считался семейным. Супругам рекомендовалось избегать ссор и выяснений отношений — считалось, что раздор в этот день может затянуться надолго. Также не рекомендовалось заниматься ремонтом или перестановками в доме: любые изменения могли обернуться неудачами.

Отдельное внимание уделяли молоку — его не проливали и не оставляли зря, чтобы не навлечь бед. Также не дарили и не покупали носовые платки, опасаясь болезней и ссор. А вот влюблённым советовали не строить далеко идущих планов: мол, задуманное на этот день может не сбыться.

Народные приметы на Мавру Рассадницу


Народ внимательно следил за природными знаками. Так, если накануне праздника начинали петь соловьи — заморозков больше не ждали. А вот цветущая черемуха обещала похолодание.Утренняя роса предвещала хороший урожай огурцов. А если дуб раньше ясеня распускал листву — лето сулило быть засушливым.

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Куда пропал Анатолий Кузичев: телезрители забили тревогу после его исчезновения из эфира «Время покажет»
15 мая 2025, 11:35

Анатолий Кузичев (Фото: Телеграм @a_kuzichev)

Анатолий Кузичев — из самых узнаваемых ведущих программы «Время покажет» на Первом канале. С 9 января 2024 года он внезапно исчез из эфира, что вызвало волну беспокойства среди преданных зрителей, которые за годы успели полюбить ведущего и привыкли видеть его на экране практически ежедневно. О том, как он живет сейчас расскажет «Радио 1».

Анатолий Кузичев: старт телевизионной карьеры


Кузичев присоединился к команде проекта в январе 2017 года и с тех пор стал одним из ключевых представителей ток-шоу. За кадром его жизнь также вызывала интерес публики: известно, что Анатолий женат на своей школьной подруге Наталье, у пары есть взрослая дочь Ольга. В мае 2024 года журналисту исполнилось 55 лет.

Тем не менее, поводов для тревоги на самом деле нет. Как выяснилось, ведущий просто ушел в краткосрочный отпуск. По информации, озвученной представителями проекта, Кузичев не покидал программу и вскоре должен вернуться в студию «Время покажет», а пока — набирается сил и отдыхает, как это делают и другие участники проекта.

Анатолий Кузичев (Фото: Телеграм @a_kuzichev)

Слухи об уходе с Первого канала

Интересно, что еще в 2013 году Кузичев уже намекал на возможность смены места работы. Тогда он публично заявил, что не держится за должность и открыт для новых предложений, при условии, что уровень дохода останется на прежнем уровне. Эти слова до сих пор вспоминаются поклонниками и подогревают слухи о его возможном уходе.

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Однако официального заявления об уходе или переходе на другой канал Кузичев так и не сделал. И хотя формально он не отказался от слов, сказанных более десяти лет назад, ни о каком увольнении речи пока не идет.

Таким образом, исчезновение Кузичева с эфира — не более чем плановый отпуск. Телеведущий по-прежнему остается в составе проекта, и зрители могут ожидать его возвращения в эфир «Время покажет» уже в ближайшее время. Интрига, конечно, сохраняется, но поводов для паники нет.

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#отпуск
#зрители
#жизнь
#шоу
#мужчина
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Автоэксперт Моржаретто назвал срок службы двигателя машины без капитального ремонта
Моржаретто назвал срок службы двигателя машины без капитального ремонта
15 мая 2025, 11:26

Фото: iStock/takoburito

Современные двигатели автомобиля могут пройти без капительного ремонта в среднем 200 тыс. км, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Татар-информ».
«Двигатель легкого автомобиля без капремонта сейчас служит 200 тыс. км. Он и дальше будет служить, но выгоднее этот автомобиль продать и купить новую машину, которая будет интереснее с точки зрения технологий, комфорта и безопасности», — приводит агентство слова собеседника.

По словам Моржаретто, двигатели, которые могли пройти 1 млн км, делали раньше. На сегодняшний день мотор с данным ресурсом производить достаточно дорого, пояснил автоэксперт.

Ранее россиянам дали советы по подготовке машины к поездке на дачу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#советы
#машины
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Подмосковных блогеров пригласили пройти обучение в «Министерстве контента»
15 мая 2025, 10:03

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Блогеры из разных регионов России, включая Московскую область, могут зарегистрироваться на участие в «Министерстве контента» — образовательном треке проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», нацеленном на подготовку лидеров мнений, сообщает пресс-служба проекта.
«Трек «Министерство контента» – уникальная для России программа, не имеющая аналогов. Вместе с федеральными ведомствами мы создаём условия для авторов, готовых брать на себя ответственность за каждое слово и становиться настоящими лидерами общественного мнения. Именно они смогут вести за собой других и развивать страну через глубокий, честный и созидательный диалог», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Заявки на участие в программе «Министерства контента» принимаются на сайте проекта «ТопБЛОГ» до 6 июня.

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