Психолог рассказала, как родитель может помочь ребенку на ЕГЭ

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Совсем немного времени осталось до сдачи единого государственного экзамена. Стресс накануне ЕГЭ испытывают не только школьники, но и их родители, которые за них сильно переживают.
Психолог Елена Дунаева в беседе с «Радио 1» заявила, что в преддверии ЕГЭ ребенок находится в среде, где испытывает давление от родителей.
По ее словам, родитель должен понимать, что чем больше он переживает и волнуется, тем больше это передается ребенку.
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«Они думает, что он будет лучшим, хотя переживают, что не справится. Оказывают давление учителя, которые говорят, что единственная цель ваших 11 лет учебы — сдача экзаменов. И жизнь делится на «до» и «после». В этот момент ребенку нужна поддержка, как никогда. Поддержка разговором», — сказала эксперт.
По ее словам, родитель должен понимать, что чем больше он переживает и волнуется, тем больше это передается ребенку.
«С ребенком можно обсудить моменты, когда что-то может пойти не так, что есть запасной вариант. Очень важно прописать варианты, потому что ЕГЭ — это не край света, это маленький опыт в жизни. Нужно донести, что есть право на ошибку. Ребенок должен понимать, что он не заслуживает любовь, а его любят таким, какой он есть», — отметила психолог.
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Анастасия Панченко