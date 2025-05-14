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Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России»

Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России»

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Акция «Бессмертный полк» собрала в этом году более 7 млн. человек. Шествия в год 80-летия Победы прошли в 57 регионах России и в 120 странах. Об этом рассказали представители движения «Бессмертный полк России», подводя итоги акции в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня».
В Подмосковье акция проходила в разных форматах. Так, в общественном транспорте Московской области разместили плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла.
«Бессмертный полк» в общественном транспорте Московской области проводится третий год подряд. Акция стала одной из самых масштабных в стране. В ней мог принять участие любой житель Подмосковья, рассказав о родственнике, который внёс вклад в Великую Победу. Это реальные истории, которые напоминают о подвиге наших дедов и прадедов, отстоявших мир и свободу», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Кроме того, в этом году жители Подмосковья направляли на акцию информацию об участниках спецоперации. Первые автобусы с портретами защитников Отечества отправились в рейс 1 мая.
«Всего разместили около 8 тыс. плакатов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и участниками СВО в 6 тысячах автобусов Мострансавто. Во многих из них сохранились плакаты, которые размещали ещё в прошлом году», – рассказал руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Подмосковья Валерий Анисимов.
Проект реализуется в рамках грантового конкурса Министерства информации и молодёжной политики Московской области и Фонда президентских грантов, прошедшего в 2024 году.
«Портреты героев в автобусах – ежедневное напоминание о подвиге тех, кто отстоял жизнь огромной страны, миллионов людей. Поэтому мы решили сохранить портреты героев в салонах наших автобусов», – сказали в Мострансавто.
Организаторы отметили, что ежедневный пассажиропоток Мострансавто превышает 1,5 млн человек, и жители положительно реагируют на фотографии с семейными героями. Поэтому принято решение оставить в автобусах размещённые плакаты на протяжении всего Года защитника Отечества.

Кроме того, в городском округе Долгопрудный на маршруты вышли 18 автобусов с изображением участников Великой Отечественной войны на бортах.

Помимо этого, Общественная палата Московской области и региональное отделение «Бессмертного полка России» запустили проект «Письмо Победы». Деятели культуры и члены палаты записали видео с прочтением писем радости о завершении войны, написанных с фронта близким в разные уголки нашей страны.

9 Мая «Бессмертный полк России» в Московской области и Мострансавто провели акцию «Георгиевская лента». Пассажирам на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов подарили более 6 тыс. ленточек.

К «Бессмертному полку» на транспорте присоединились сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, медработники. Акция прошла и в воздухе – портреты ветеранов разместили на борту самолёта. Состоялись автопробеги по памятным местам с размещенными на автомобилях портретами участников войны.

Во всех образовательных учреждениях региона с 28 апреля по 9 мая провели марафон «Наследники Победы». Школьники выходили на линейки, поздравляли ветеранов и тружеников тыла, ветеранов боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли. В акциях участвовали свыше 1 млн подмосковных ребят.

«Бессмертный полк» прошёл и в онлайн-формате, объединив более 2 млн жителей России и других стран.

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Подольские нейрохирурги спасли молодого человека с опухолью и отёком мозга
14 мая 2025, 18:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Подольской областной клинической больницы вернули к жизни молодого человека с менингиомой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
30-летнего молодого человека срочно госпитализировали без сознания после эпилептического приступа. У него была нарушена двигательная функция правых руки и ноги. Компьютерная и магнитно-резонансная томография выявили большое образование размером 6х6х7см, а также отёк мозга.

Менингиома представляет собой опухоль, в основном доброкачественной природы, произрастающую из мозговых оболочек. На поздних стадиях, достигая больших размеров, она вызывает отёк и сдавление мозговой ткани. Это приводит к резкому повышению внутричерепного давления, сильным головным болям, рвоте и угнетению сознания.
«Чтобы спасти пациента, мы провели микрохирургическое удаление менингиомы оболочки левой лобной области. Операция длилась больше четырёх часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.
В итоге была полностью восстановлена двигательная функция пациента, По словам врачей, эпилептические приступы и потеря сознания ему больше не грозят.

Сейчас молодой человек уже выписан домой.

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Полуфинал проекта «Театральный поединок. Школьная лига» проведут в Реутове
14 мая 2025, 18:14

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Полуфинал молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» состоится 17 мая в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В полуфинале сойдутся 10 школьных театральных команд, которые приезжали на театральные поединки на основном этапе проекта. По результатам рейтинга активности были выбраны лучшие коллективы. Список полуфиналистов можно посмотреть по ссылке. Командам предстоит принять участие в поединке за выход в финал второго сезона проекта после индивидуального мастер-класса», – рассказали в министерстве.
Каждый житель Подмосковья может поддержать участников и поболеть за любимую команду. Для предварительной регистрации зрителям необходимо пройти по ссылке.

Полуфинальная встреча начнётся в 15:00 по адресу: город Реутов, Юбилейный проспект, 62 (школа №10).

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В Коломне задержали курьера мошенников, лишивших пенсионера 2 млн рублей
14 мая 2025, 17:59

Фото: iStock / Tero Vesalainen

Коломенские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, которые обманули пенсионера на 2 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть УМВД Коломенского городского округа обратился 77-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Ущерб, по его оценке, превысил 2 млн рублей.
«Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банковского надзора. Он убедил мужчину в необходимости проверить все наличные деньги на подлинность и передать их его помощнику. Через несколько дней пенсионеру вновь позвонил неизвестный и убедил перевести хранившиеся в банке средства на некий «безопасный» счёт. Введенный в заблуждение пожилой мужчина снял со счёта деньги и передал курьерам», – пояснила Петрова.
Через некоторое время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать 19-летнего житель Воронежской области, который выполнял в преступной схеме роль курьера

По делу о мошенничестве возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу. Полицейские продолжают розыск соучастников противоправной деятельности, добавила Петрова.

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В забеге «Чистый трейл-2025» в Сергиевом Посаде приняли участие около 250 человек
14 мая 2025, 17:58

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 250 человек стали участниками спортивно-экологического забега «Чистый трейл-2025», организованного экоактивистами движения Sergiev Trail в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Участникам предлагалось пробежать дистанцию от 500 метров до десяти километров у Лесного озера и параллельно очистить территорию от мусора. Бегунам предоставили перчатки и мешки для сбора отходов, а потом вручили медали из переработанного пластика», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Следующий экологический забег состоится в Сергиево-Посадском округе 12 июля. Территорий выбран Копнинский лес в районе посёлка Семхоз. Принять участие в забеге смогут все желающие. Онлайн-регистрация открыта на сайте проекта Sergiev Trail.

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Стала известна программа третьего сезона фестиваля «Город танцует в парках»
14 мая 2025, 17:42

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье стартует третий сезон фестиваля «Город танцует в парках». 17 мая, на сцене Центрального городского парка Королёва состоится концерт команд и солистов из 21 региона России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Кроме конкурсной программы, зрителей ждут выступления участников телешоу и артистов музыкального лейбла «Таврида.АРТ».
«С 18 мая по 29 июня за звание лучшего коллектива и солиста региона поборются участники из 50 муниципальных образований области. Танцоры выступят в Кашире, Серпухове, Чехове, Сергиевом Посаде, Талдоме, Дубне, Истре, Солнечногорске, Шатуре, Егорьевске, Орехово-Зуеве, Лобне, Долгопрудном и других городах», – отметили в ведомстве.
В жюри вместе с худруком фестиваля Егором Дружининым будут работать хореографы, танцовщики и режиссёры Александр Могилёв, Катя Решетникова, Лёша Карпенко и Владимир Варнава.

Подготовлена также концертная программа с участием звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы».

Завершит проект в сентябре гала-концерт финалистов федерального и отборочных этапов. Лучших танцоров ждут призы. Всю информацию можно узнать на сайте фестиваля и в танцевальном сообществе во «ВКонтакте».

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