Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Акция «Бессмертный полк» собрала в этом году более 7 млн. человек. Шествия в год 80-летия Победы прошли в 57 регионах России и в 120 странах. Об этом рассказали представители движения «Бессмертный полк России», подводя итоги акции в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня».