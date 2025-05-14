Акция «Бессмертный полк» в Подмосковье стала одной из самых масштабных в России

Фото: пресс-служба движения «Бессмертный полк России»
Акция «Бессмертный полк» собрала в этом году более 7 млн. человек. Шествия в год 80-летия Победы прошли в 57 регионах России и в 120 странах. Об этом рассказали представители движения «Бессмертный полк России», подводя итоги акции в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня».
В Подмосковье акция проходила в разных форматах. Так, в общественном транспорте Московской области разместили плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла.
Кроме того, в городском округе Долгопрудный на маршруты вышли 18 автобусов с изображением участников Великой Отечественной войны на бортах.
Помимо этого, Общественная палата Московской области и региональное отделение «Бессмертного полка России» запустили проект «Письмо Победы». Деятели культуры и члены палаты записали видео с прочтением писем радости о завершении войны, написанных с фронта близким в разные уголки нашей страны.
9 Мая «Бессмертный полк России» в Московской области и Мострансавто провели акцию «Георгиевская лента». Пассажирам на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов подарили более 6 тыс. ленточек.
К «Бессмертному полку» на транспорте присоединились сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, медработники. Акция прошла и в воздухе – портреты ветеранов разместили на борту самолёта. Состоялись автопробеги по памятным местам с размещенными на автомобилях портретами участников войны.
Во всех образовательных учреждениях региона с 28 апреля по 9 мая провели марафон «Наследники Победы». Школьники выходили на линейки, поздравляли ветеранов и тружеников тыла, ветеранов боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли. В акциях участвовали свыше 1 млн подмосковных ребят.
«Бессмертный полк» прошёл и в онлайн-формате, объединив более 2 млн жителей России и других стран.
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«Бессмертный полк» в общественном транспорте Московской области проводится третий год подряд. Акция стала одной из самых масштабных в стране. В ней мог принять участие любой житель Подмосковья, рассказав о родственнике, который внёс вклад в Великую Победу. Это реальные истории, которые напоминают о подвиге наших дедов и прадедов, отстоявших мир и свободу», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Кроме того, в этом году жители Подмосковья направляли на акцию информацию об участниках спецоперации. Первые автобусы с портретами защитников Отечества отправились в рейс 1 мая.
«Всего разместили около 8 тыс. плакатов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла и участниками СВО в 6 тысячах автобусов Мострансавто. Во многих из них сохранились плакаты, которые размещали ещё в прошлом году», – рассказал руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Подмосковья Валерий Анисимов.Проект реализуется в рамках грантового конкурса Министерства информации и молодёжной политики Московской области и Фонда президентских грантов, прошедшего в 2024 году.
«Портреты героев в автобусах – ежедневное напоминание о подвиге тех, кто отстоял жизнь огромной страны, миллионов людей. Поэтому мы решили сохранить портреты героев в салонах наших автобусов», – сказали в Мострансавто.Организаторы отметили, что ежедневный пассажиропоток Мострансавто превышает 1,5 млн человек, и жители положительно реагируют на фотографии с семейными героями. Поэтому принято решение оставить в автобусах размещённые плакаты на протяжении всего Года защитника Отечества.
Кроме того, в городском округе Долгопрудный на маршруты вышли 18 автобусов с изображением участников Великой Отечественной войны на бортах.
Помимо этого, Общественная палата Московской области и региональное отделение «Бессмертного полка России» запустили проект «Письмо Победы». Деятели культуры и члены палаты записали видео с прочтением писем радости о завершении войны, написанных с фронта близким в разные уголки нашей страны.
9 Мая «Бессмертный полк России» в Московской области и Мострансавто провели акцию «Георгиевская лента». Пассажирам на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов подарили более 6 тыс. ленточек.
К «Бессмертному полку» на транспорте присоединились сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, медработники. Акция прошла и в воздухе – портреты ветеранов разместили на борту самолёта. Состоялись автопробеги по памятным местам с размещенными на автомобилях портретами участников войны.
Во всех образовательных учреждениях региона с 28 апреля по 9 мая провели марафон «Наследники Победы». Школьники выходили на линейки, поздравляли ветеранов и тружеников тыла, ветеранов боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли. В акциях участвовали свыше 1 млн подмосковных ребят.
«Бессмертный полк» прошёл и в онлайн-формате, объединив более 2 млн жителей России и других стран.
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Лора Луганская