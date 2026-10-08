Достижения.рф

Правительство поддержало идею заменить рекламные дисклеймеры ссылками

Фото: iStock/GaudiLab

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что правительство России одобрило законопроект об изменении правил раскрытия сведений в рекламе. Инициатива предлагает перенести подробные условия акций, розыгрышей, игр и пари на сайты продавцов или организаторов.



В беседе с «Известиями» Немкин пояснил, что рекламные ролики и баннеры нередко перегружены юридическими пояснениями. Из-за этого потребители не успевают воспринять главную информацию и ознакомиться с условиями предложения.

Авторы инициативы предлагают сохранить весь обязательный набор сведений, но размещать его на отдельной интернет-странице. В рекламном сообщении достаточно указать ссылку или разместить QR-код для перехода к подробностям.

Правительственный отзыв содержит поддержку проекта, однако кабмин предложил скорректировать дату вступления новых норм в силу с учетом требований федерального законодательства.

По словам депутата, изменения не предполагают ослабления защиты покупателей. Законопроект подготовили после обращений граждан и консультаций с представителями рекламной отрасли.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0