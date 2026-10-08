Правительство поддержало идею заменить рекламные дисклеймеры ссылками

08 октября 2026, 09:53

Фото: iStock/GaudiLab

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что правительство России одобрило законопроект об изменении правил раскрытия сведений в рекламе. Инициатива предлагает перенести подробные условия акций, розыгрышей, игр и пари на сайты продавцов или организаторов.