Стало известно, какие продукты помогают сохранить спокойствие
Ягоды, орехи и семена поддерживают работу нервной системы
Раздражительность к концу дня может быть связана не только с недосыпом или усталостью, но и с рационом, рассказала RT руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
По словам специалиста, растительные продукты содержат вещества, которые защищают нервные клетки, участвуют в передаче сигналов между ними и влияют на настроение. Эти компоненты также поддерживают связь между кишечником и мозгом.
«Нервная система — одна из самых уязвимых: она первой реагирует на нехватку полезных веществ. Когда организму не хватает антиоксидантов и жирных кислот, страдают память, внимание и эмоциональный фон. Растительные продукты как раз восполняют этот дефицит», — отметила Махова.Больше всего пользы для нервной системы, по ее словам, приносят ягоды. Черника, ежевика и тутовник помогают защищать мозг от повреждений и поддерживают его работу.
Не менее полезны грецкие орехи, лен и чиа — они помогают поддерживать нервные клетки. Бобовые и цельные злаки, включая нут, чечевицу и гречку, участвуют в выработке серотонина.
Махова подчеркнула, что для нервной системы важен не отдельный продукт, а рацион в целом. Регулярное употребление растительной пищи обеспечивает организм необходимыми веществами и помогает поддерживать память, концентрацию и эмоциональный фон.
При этом правильное питание остается базовой мерой поддержки нервной системы. Если проблемы с памятью, подавленность или трудности с концентрацией сохраняются длительное время, следует обратиться к врачу.