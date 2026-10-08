Стало известно, какие продукты помогают сохранить спокойствие

08 октября 2026, 09:45

Ягоды, орехи и семена поддерживают работу нервной системы

Фото: istockphoto / champpixs

Раздражительность к концу дня может быть связана не только с недосыпом или усталостью, но и с рационом, рассказала RT руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.





По словам специалиста, растительные продукты содержат вещества, которые защищают нервные клетки, участвуют в передаче сигналов между ними и влияют на настроение. Эти компоненты также поддерживают связь между кишечником и мозгом.

«Нервная система — одна из самых уязвимых: она первой реагирует на нехватку полезных веществ. Когда организму не хватает антиоксидантов и жирных кислот, страдают память, внимание и эмоциональный фон. Растительные продукты как раз восполняют этот дефицит», — отметила Махова.