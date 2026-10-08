Достижения.рф

Психотерапевт Галич назвала вспышки гнева при разговоре о деньгах тревожным сигналом

Психотерапевт Галич: истерика в диалоге о деньгах говорит про финансовую измену
Фото: iStock/ArtemSam

Психотерапевт Татьяна Галич предупредила, что резкая и несоразмерная реакция партнера на вопросы о тратах способна указывать на скрытые финансовые обязательства или тайные покупки. Вспышка агрессии нередко становится способом избежать неудобного разговора и не допустить дальнейших расспросов.



В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что за раздражением часто стоит страх раскрытия денежной тайны. Человек воспринимает обычный бытовой интерес как попытку контроля, хотя собеседник не вкладывал в вопрос подозрений.

В качестве примера Галич привела ситуацию, когда жена спрашивает мужа о стоимости новых кроссовок. Вместо спокойного ответа он обвиняет ее в недоверии и переводит разговор в конфликт. Позднее может выясниться, что у партнера есть незаявленный кредит или другие обязательства.

По словам психотерапевта, такая эмоциональная вспышка носит защитный характер. Она помогает человеку прекратить обсуждение до того, как собеседник обратит внимание на несостыковки в семейном бюджете.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0