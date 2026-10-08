Психотерапевт Галич назвала вспышки гнева при разговоре о деньгах тревожным сигналом
Психотерапевт Татьяна Галич предупредила, что резкая и несоразмерная реакция партнера на вопросы о тратах способна указывать на скрытые финансовые обязательства или тайные покупки. Вспышка агрессии нередко становится способом избежать неудобного разговора и не допустить дальнейших расспросов.
В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что за раздражением часто стоит страх раскрытия денежной тайны. Человек воспринимает обычный бытовой интерес как попытку контроля, хотя собеседник не вкладывал в вопрос подозрений.
В качестве примера Галич привела ситуацию, когда жена спрашивает мужа о стоимости новых кроссовок. Вместо спокойного ответа он обвиняет ее в недоверии и переводит разговор в конфликт. Позднее может выясниться, что у партнера есть незаявленный кредит или другие обязательства.
По словам психотерапевта, такая эмоциональная вспышка носит защитный характер. Она помогает человеку прекратить обсуждение до того, как собеседник обратит внимание на несостыковки в семейном бюджете.
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