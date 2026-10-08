Психотерапевт Галич назвала вспышки гнева при разговоре о деньгах тревожным сигналом

08 октября 2026, 08:23

Психотерапевт Галич: истерика в диалоге о деньгах говорит про финансовую измену

Фото: iStock/ArtemSam

Психотерапевт Татьяна Галич предупредила, что резкая и несоразмерная реакция партнера на вопросы о тратах способна указывать на скрытые финансовые обязательства или тайные покупки. Вспышка агрессии нередко становится способом избежать неудобного разговора и не допустить дальнейших расспросов.