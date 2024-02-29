Пентагон в ужасе от успехов российских войск на полях СВО

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Ежедневные успехи российских войск на полях спецоперации вызывает тревогу, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Конгрессе.
«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО», — выразил свои опасения Остин.
Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республики. С этих пор Вооружённые силы РФ ежедневно продвигаются вперёд, освобождая всё новые населённые пункты. Успехи ВС РФ можно увидеть и на Запорожском направлении. Российские солдаты заняли позиции и закрепились в селе Работино, которое было символом летнего контрнаступления ВСУ.
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