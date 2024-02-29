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Пентагон в ужасе от успехов российских войск на полях СВО

Остин: Ежедневное продвижение российских войск вызывает тревогу
29 февраля 2024, 19:55
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ежедневные успехи российских войск на полях спецоперации вызывает тревогу, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Конгрессе.

«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО», — выразил свои опасения Остин.

Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республики. С этих пор Вооружённые силы РФ ежедневно продвигаются вперёд, освобождая всё новые населённые пункты. Успехи ВС РФ можно увидеть и на Запорожском направлении. Российские солдаты заняли позиции и закрепились в селе Работино, которое было символом летнего контрнаступления ВСУ.

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#сша
#вс рф
#всу
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В Кремле раскрыли, как Британия участвует в конфликте на Украине
Песков: Британия помогает ВСУ разведданными и людьми
29 февраля 2024, 19:20

Фото: kremlin.ru

Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для RTVI.
«Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Вооружённым силам Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал происходящее Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники обсуждали возможность отправки войск на Украину. Однако, сразу после этого практически все лидеры ЕС и НАТО постарались откреститься от заявления Макрона, заверив, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#дмитрий песков
#великобритания
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Макрон продолжает топить себя, рассуждая на тему отправки войск на Украину
Макрон заявил, что все его слова об отправке войск на Украину взвешены
29 февраля 2024, 18:53

Фото: kremlin.ru

Все заявления об отправке европейских войск на Украину взвешены и продумал, заявил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения будущей Олимпийской деревни на окраине Парижа.
«Это достаточно серьезная тема. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заявил президент.

При этом, отвечать на дополнительные вопросы журналистов по этой теме он отказался.

Напомним, ранее французский лидер, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские лидеры обсуждали отправку своих войск на Украину, однако, консенсуса не достигли. Макрон подчеркнул, что исключать подобного решения стран ЕС и НАТО в будущем нельзя. Он также заявил, что поражение России на спецоперации необходимо для безопасности Европы.

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#франция
#украина
#военные
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В ВСУ признали, что ВС РФ наступают на Часов Яр
В ВСУ заявили, что армия России наступает на Часов Яр
29 февраля 2024, 17:51

Фото: iStock/zabelin

Армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Армия РФ наступает в сторону Часов Яра на бахмутском (артемовском – ред.) направлении. Бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка», — заявил Евлаш.

Он пояснил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

При этом он уточнил, что возле Часов Яра украинские военные соорудили несколько рубежей для обороны города и выразил надежду на то, что это позволит удержать российское наступление.

Напомним, 27 февраля военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV» заявлял, что армия России приближается к городу Часов Яр в ДНР.

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#военные
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#сво
#всу
#вс рф
#атака
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Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в Работино и закрепили позиции
29 февраля 2024, 17:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы отбили три вражеский атаки в селе Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Рогов.

Напомним, ранее о ситуации в запорожском Работино рассказали в российском Министерстве обороны. Рано утром 29 февраля в ведомстве сообщили, что российские войска заняли и укрепили свои позиции в селе. Также отмечалось, что наступательные действия в Работино проводят солдаты «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».

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«С нами лучше не связываться»: Шойгу ответил на заявления Запада о ядерном оружии РФ

Риттер: Украина потеряет Харьков, Одессу и Николаев, если не закончит конфликт
#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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На Украине боятся, что ВС РФ прорвут оборону ВСУ уже к лету
Bloomberg: власти Украины боятся прорыва обороны ВСУ к лету
29 февраля 2024, 17:15

Фото: iStock/JARAMA

Украинские власти боятся, что армия России сможет пробить оборону ВСУ уже к лету текущего года. Об этом пишет агентство Блумберг в статье с соответствующим названием «Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету».
Ссылаясь на источник, издание утверждает, что украинские официальные лица предполагают возможность прорыва ВС РФ обороны ВСУ в случае, если союзные государства не увеличат поставки вооружения Киеву. Считается, что к лету российская армия может увеличить темп своего продвижения в зоне СВО.

«Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными», — говорится в статье.

Также агентство добавляет, что последние несколько недель на Украине и у ее союзников растут пессимистичные настроения из-за успешного продвижения российских войск.

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#армия
#поставки
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
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Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Минобороны РФ: В небе над Крымом сбит украинский беспилотник
29 февраля 2024, 16:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, средствами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в небе над Крымом.

Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.

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#беспилотник
#бпла
#пво
#крым
#рф
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«С нами лучше не связываться»: Шойгу ответил на заявления Запада о ядерном оружии РФ
Шойгу: Запад наговорил много глупостей о ядерном оружии России
29 февраля 2024, 16:24

Фото: kremlin.ru

В своём послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин дал понять, что с нами лучше не связываться, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра оборона, западные лидеры успели наговорить много глупостей о России, включая мнимые угрозы о применении РФ ядерного оружия.

Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться», — прокомментировал ситуацию Шойгу.

Напомним, вчера российский министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Шойгу также поручил сотрудникам предприятия ускорить темпы отправки военной техники и вооружений российской армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#сергей шойгу
#ядерное оружие
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«Сумасшествие»: В США Украину призвали срочно одуматься
Риттер: Украина потеряет Харьков, Одессу и Николаев, если не закончит конфликт
29 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/V-art

Украина потеряет ещё несколько крупных городов, если не решит завершить конфликт, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Появляется все больше признаков, что этот конфликт не закончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими. Может, и больше того, если Украина захочет продолжить это сумасшествие», — выразил своё мнение бывший разведчик ВС Соединённых Штатов.

По его мнению, киевскому режиму пора прекратить слепо выполнять приказания своих кураторов из Североатлантического альянса. В противном случае, Украина лишится ещё как минимум 20 процентов территорий.

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#вс рф
#всу
#сво
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Украинцы пытались сбежать из страны, прячась в изотермические одеяла
29 февраля 2024, 15:42

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинцы пытались скрыться от мобилизации, прячась от тепловизоров изотермические одеяла, об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, четверых неудавшихся беглецов задержали в Одесской области. Они обмотались в изотермические одеяла, чтобы их не заметил тепловизор, и попытались пересечь границу.

Сами задержанные признались, что действительно пытались сбежать за рубеж, найдя подходящий маршрут при помощи мессенджеров.

В отношении всех четверых были составлены административные приговоры. Отмечается, что за нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от трех до восьми тысяч долларов.

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#мобилизация
#украина
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