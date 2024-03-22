Правительство продлило ежемесячную выплату участникам СВО на 2024 год

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Постановление правительства России о продлении ежемесячной денежной выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на 2024 год опубликовано на сайте официального издания правовых актов.
Согласно этому документу, граждане, являющиеся ветеранами боевых действий и принимающие участие в специальных военных операциях, будут получать данную выплату без необходимости подачи заявления.
Установка таких мер социальной защиты подтверждается наличием соответствующего удостоверения единого образца, которое выдается гражданам по результатам признания их ветеранами боевых действий.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с начала текущего года.
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Установка таких мер социальной защиты подтверждается наличием соответствующего удостоверения единого образца, которое выдается гражданам по результатам признания их ветеранами боевых действий.
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Артем Кузьмин