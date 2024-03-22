Небензя раскрыл приоритетную цель для российских военных в зоне СВО

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Франция должна понимать, что Москва станет рассматривать французских военных на Украине в качестве приоритетной цели, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Планируя направление уже регулярных войск (на Украину. — ред.), Парижу следует запомнить важную вещь — они будут рассматриваться в качестве законной и даже приоритетной цели для нашей армии», — заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Запад уже подвел Украину к краю пропасти и нервничает из-за того, что так и не удалось нанести стратегическое поражение России даже с помощью поставок вооружения Киеву.
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Элина Позднякова