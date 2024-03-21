Бойцы добровольческого корпуса испытали в зоне СВО созданный ими колесный боевой дрон

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Бойцы отряда «Рысь» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», создали и провели испытания колёсного дрона на полигоне в зоне СВО. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя отряда.
«Концепция техники «кинжального огня» появилась еще во времена Второй мировой войны. Пулеметный расчет ночью выдвигался в сторону противника, маскировался и тихо сидел, пока враг не начинал атаку. В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны, один из таких создали в отряде «Рысь», — рассказал собеседник издания.Как рассказал боец, всем изобретениям инженеры отряда выбирают женские имена, этот дрон получил имя «Таня-пулеметчица». Он также отметил, что дрон может проходить через крупные препятствия и выезжать из небольших воронок.
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