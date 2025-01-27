Правительство проиндексирует соцвыплаты на 9,5% в феврале

Фото: istockphoto/blinow61
Российский кабмин проиндексирует свыше 40 социальных выплат различного рода, начиная с 1 февраля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечено, что индексация затронет ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, чернобыльцев, а также Героев России и Труда, инвалидов и семей с детьми.
Кроме того, проиндексируют страховые выплаты работающим и неработающим пенсионерам до уровня фактической инфляции за прошлый год.
Мишустин резюмировал, что в федеральном бюджете и Социальном фонде есть необходимые средства для выполнения обязательств перед россиянами.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек
Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах
Володин: Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритете
«Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующих — 912 тыс.», — сказал Мишустин.
Кроме того, проиндексируют страховые выплаты работающим и неработающим пенсионерам до уровня фактической инфляции за прошлый год.
Мишустин резюмировал, что в федеральном бюджете и Социальном фонде есть необходимые средства для выполнения обязательств перед россиянами.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек
Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах
Володин: Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритете
Никита Кротов