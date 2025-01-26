Володин: Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритете

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Законопроект о сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку в пяти регионах страны рассмотрят в Госдуме. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о Москве, Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также Северной Осетии. Рассмотрение планируется на февраль.
«В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике...» — гласит публикация Володина в Telegram.Он добавил, что в случае эффективности пилотного проекта, его можно будет распространить по всей России.
Ранее сообщалось, о какой борьбе рассказали в Госдуме.
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Никита Кротов