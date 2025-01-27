В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 200 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Более 200 человек переселили из 80 аварийных помещений в семи округах Московской области за минувшую неделю, эта работа проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«На прошлой неделе из 80 помещений в аварийном жилом фонде в городских округах Бронницы, Одинцовский, Шатура, Павлово-Посадский, Ступино, Пущино и Пушкинский расселили 203 человека. Общая площадь расселённых помещений составила более 3,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Переселенцам из аварийного жилья предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке или вручили жилищные сертификаты, позволяющие самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Московской области.
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Лев Каштанов