Свыше 10,5 тысяч подмосковных медработников получили выплаты на аренду жилья

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Более 10,5 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В Московской области приняли постановление, благодаря которому в семье, где оба супруга являются медиками, могли получать выплату на аренду жилья на каждого из них.
Стоит отметить, что выплаты на аренду жилья с этого года получают также и педагоги, которые работают в Подмосковье.
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«Мера востребована, с начала реализации программы ей уже воспользовались более 10,5 тысячи подмосковных медиков. Важно чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос. Так, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе «социальной ипотеки», а также бесплатные земельные участки», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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Мира Полтева