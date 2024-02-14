Путин повысит дополнительные выплаты для медиков в малых городах и сёлах

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Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 марта 2023 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах. Об этом он сообщил на пленарном заседании Форума «Технологии будущего».
«Предлагаю с 1 марта текущего года повысить размер допвыплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - заявил глава государства.
Таким образом, в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачам дополнительно будут выплачивать 29 тысяч рублей, при этом доплата для среднего медперсонала составит 13 тысяч рублей. Доплата для врачей, которые работают в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек составит 50 тысяч рублей, а для среднего медперсонала - 30 тысяч.
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