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Правительство РФ повысит размер социальных пенсий с 1 апреля

07 марта 2024, 10:11
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Правительство России с 1 апреля повышает социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщили в кабмине.
Отмечается, что решение об индексации пенсионных выплат было принято президентом России Владимиром Путиным. Целью такой меры стало повышение уровня жизни социально незащищённых категорий россиян.

В этом году на индексацию пенсий в бюджете государства заложено 37,5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить размер пенсионных выплат для 4,1 миллиона граждан, из которых свыше 3,4 миллионов получают социальные пенсии и порядка 700 тысяч – государственное пенсионное обеспечение.


Напомним, что социальная пенсия положена гражданам с инвалидностью, по потере кормильца или по старости при нехватке стажа и количества пенсионных баллов для получения страховой пенсии.

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#выплаты
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в голосовании по благоустройству
07 марта 2024, 10:37

Фото: iStock/yulenochekk

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартует 15 марта, принять в нём участие приглашают всех жителей Московской области старше 14 лет, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«Голосование определит территории, которые мы благоустроим в следующем году. Мнение жителей очень важно в нашей работе. Именно граждане решают, какие территории мы благоустроим в первую очередь», — цитируются в сообщении слова главы министерства Михаила Хайкина.
Голосование будет проводиться в четвёртый раз. В этом году с 15 по 17 марта проголосовать можно будет в участковых избирательных комиссиях. При этом привычное онлайн-голосование продлится до 30 апреля.
Список территорий, за которые можно отдать свой голос, размещён на сайте проекта.

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#россия
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Япония и ОАЭ: Ostrovok.ru рассказал о популярных направлениях среди российских туристов
07 марта 2024, 10:00

Фото: istockphoto/FTiare

Россияне часто отдают предпочтение внутреннему туризму, однако велико число и тех, кто предпочитает отправиться на другой конец света.
О том, какие направления российские туристы выбирают для путешествий, в беседе с «Радио 1» рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.

«К началу марта самостоятельные туристы совершили на 25% больше бронирований в российских объектах размещения на весну, чем к аналогичному периоду в прошлом году», – сообщила Кочеткова.
Что касается зарубежных направлений, то по ним число бронирований на весну увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом.

«Рост отмечается по большинству стран, однако самые динамичные показатели в азиатских направлениях. Например, в Японии и Китае видим прирост в десятки раз, что связано с открытием границ для путешественников», – пояснила Кочеткова.
Кроме того, выделяется Абхазия, где замечен рост в три раза, Узбекистан и Грузия – в два раза, Азербайджан – на 97%, Белоруссия – на 91%, Казахстан – на 71%, а также ОАЭ – на 58%.

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#белоруссия
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#узбекистан
#азербайджан
#билеты
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Дольщики девятилетнего долгостроя «ЖК Диалект» в Мытищах получают ключи
07 марта 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Участники долевого строительства жилого комплекса «Диалект» в мытищинском микрорайоне Пироговский начали оформлять долгожданные квартиры, сейчас ключи получили уже 35 человек, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время ключи получили 35 дольщиков, всего новоселье отметят 85 семей», — говорится в сообщении.
Строительство 17-этажного дома ЖК «Диалект» началось в 2015 году. Изначально сдать объект в эксплуатацию планировалось во втором квартале 2017 года. Однако работы шли с задержками, а в 2018 году строительство было заморожено. В 2021 году застройщика ООО «Группа МГ» признали банкротом.

В 2022 году проект объект передали областному Фонду защиты прав дольщиков и работы возобновились. Сейчас ЖК построен у поставлен на кадастровый учёт.

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В России разработали образовательный проект «Россия в регионе Южных морей»
07 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

В России разработали образовательно-просветительский проект «Россия в регионе Южных морей. По следам русских открытий», об этом сообщает фонд имени Миклухо-Маклая.
В разработке проекта приняли участие учёные РАН из Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона.

«Проект ставит своей целью образование и просвещение в области достижений России в ходе русских морских походов и научных экспедиций XIX- XXI вв. для развития кругозора, углубления знаний в области истории и географии, патриотического воспитания», — уточнили представители фонда.

По мнению разработчиков проекта, знание истории помогает сохранить культуру и самобытность страны.

Все желающие могут ознакомиться с иллюстрированным онлайн-изданием и узнать много нового и интересного о том, какой вклад в развитие России внесли морские открытия.

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#проект
#образование
#море
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В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей
07 марта 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа.

«Трехэтажное здание площадью 3 тысяч кв. метров будет рассчитана на группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет. Также в нем оборудуют помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовую. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что жилой комплекс расположен в 20 минутах езды по ​Киевскому шоссе от Москвы.

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#детский сад
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#благоустройство
#шоссе
#комплекс
#здание
#жк
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В парке Серпухова 8 марта устроят раздачу цветов и мастер-класс по танцам
07 марта 2024, 09:39

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

Праздничную программу подготовили для посетителей парка «Питомник» в городском округе Серпухов в честь Международного женского дня, сообщает пресс-служба Мособлпарка.
«В пятницу, 8 марта, в парке проведут акцию по вручению цветов «Вам, любимые!» — она начнётся в полдень. В это же время рядом со сценой будет организована выставка фотографий «Секреты красоты», — говорится в сообщении.
Гостей праздника также ждёт танцевальный мастер-класс в 13:00. А в 14:00 начнёт работу творческая мастерская по созданию парфюмерных композиций.

Парк расположен по адресу: город Серпухов, улица Советская, 102Б.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта в красногорском филиале Музея Победы открывается выставка «Женский день». В экспозицию вошли предметы обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века. Выставка будет работать до 17 марта.

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#серпухов
#8 марта
#парк
#праздник
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Подростков приглашают в лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» во Всероссийский детский центр «Смена»
07 марта 2024, 08:45

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

С 3 по 16 мая ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Программа детского отдыха обуславливается тенденциями развития современного общества в сфере образования и воспитания, среди которых: повышение т интереса молодого поколения к вопросам гражданственности и патриотизма, исторического самосознания; обращение к истории страны и славным традициям российского народа, желание подростков физически совершенствоваться и вести здоровый образ жизни; интерес молодых людей к военным профессиям.

В конкурсном отборе могут поучаствовать юнармейцы в возрасте от 13 до 17 лет, которые имеют высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космического и военно-морского направления, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.

Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте по ссылке.

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#образование
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#воспитание
#программа
#лагерь
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Пугачёву потребовали признать иностранным агентом
07 марта 2024, 08:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезду советской и российской эстрады, народную артистку СССР Аллу Пугачёву потребовали признать иноагентом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин.

По мнению активиста, Пугачёву необходимо признать иностранным агентом, потому что она покинула Россию после начала спецоперации и неоднократно выражала свою негативную позицию по поводу проведения СВО, а также публично поддерживала своего супруга Максима Галкина*.

Однако, по заявлению Бородина, последней каплей стало обращение ​Пугачёвой к российскому исполнителю Стасу Михайлову, который заявил, что покинувшие ​РФ звёзды ведут себя некорректно, поскольку стали популярными именно благодаря аудитории из РФ. В ответ на это Пугачёва ​назвала ​Михайлова ​очень плохим человеком (в нецензурной форме).

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#алла пугачёва
#иностранный агент
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«Скучный и ванильный»: Женщина пожаловалась на нежного в сексе партнера и получила совет
07 марта 2024, 07:41

Фото: istock / fizkes

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что если партнер ведет себя слишком нежно или грубо в сексе, стоит с ним честно поговорить. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловать на сексуальную жизнь. Об этом пишет The Guardian.
Женщина поделилась, что они с бойфрендом любят друг друга, но в спальне мужчина слишком нежный и не предлагает никаких эротических экспериментов.

«Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком «ванильный». Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — рассуждает она.
Коннолли ответила, что спустя какое-то время большинство пар теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других трудностей в отношениях. Она спросила, действительно ли партнер такой мягкий, что не захочет испытать какое-то оригинальное предложение.

«Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — порекомендовала специалистка.
Эксперт добавила, что у близких людей не должно быть страха обсуждения каких-то эротических фантазий и желаний. Психотерапевт считает, что для сохранения крепких отношений важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в постели.

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