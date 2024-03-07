Правительство РФ повысит размер социальных пенсий с 1 апреля

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Правительство России с 1 апреля повышает социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщили в кабмине.
Отмечается, что решение об индексации пенсионных выплат было принято президентом России Владимиром Путиным. Целью такой меры стало повышение уровня жизни социально незащищённых категорий россиян.
В этом году на индексацию пенсий в бюджете государства заложено 37,5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить размер пенсионных выплат для 4,1 миллиона граждан, из которых свыше 3,4 миллионов получают социальные пенсии и порядка 700 тысяч – государственное пенсионное обеспечение.
Напомним, что социальная пенсия положена гражданам с инвалидностью, по потере кормильца или по старости при нехватке стажа и количества пенсионных баллов для получения страховой пенсии.
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В этом году на индексацию пенсий в бюджете государства заложено 37,5 миллиардов рублей. Эти средства позволят увеличить размер пенсионных выплат для 4,1 миллиона граждан, из которых свыше 3,4 миллионов получают социальные пенсии и порядка 700 тысяч – государственное пенсионное обеспечение.
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Анастасия Чинкова