В Союзе пенсионеров рассказали, как «докупить» баллы и увеличить пенсию

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Россияне имеют возможность «докупить» недостающий стаж для получения пенсии или надеяться на государственную социальную пенсию, которая гораздо ниже страховой и начинает выплачиваться на пять лет позже.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Эксперт пояснил, что в семье часто бывает так, что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается семьей и детьми.
Он пояснил, что кто-то из родственников может вносить взносы за человека на постоянной основе в пенсионную систему, что обеспечит выплату страховой пенсии при достижении соответствующего возраста. Кроме того, можно единовременно «выкупить» недостающий стаж, если не хватает небольшого числа лет.
Также, по словам специалиста, государство выплачивает социальную пенсию в виде пенсионного пособия. Оно значительно ниже, чем трудовая пенсия, и начинает выплачиваться на пять лет позже, уточнил Рязанский.
Кроме того, он напомнил, что есть накопительные частные пенсионные фонды, где не важен стаж, а учитываются только накопления. Подобные частные организации дополняют государственную систему пенсионного законодательства, заключил собеседник «Радио 1».
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«Так бывает: не всегда все члены семьи могут заработать себе полноценный потенциал для получения трудовой страховой пенсии. Для этого существуют дополнительные возможности. Они предоставляются тем, кому не хватает стажа для получения пенсии по старости», — рассказал Рязанский.
«В случае, если есть большая нехватка стажа, например, 12-15 лет, то человек может устроиться на работу и доработать его», — отметил эксперт.
Также, по словам специалиста, государство выплачивает социальную пенсию в виде пенсионного пособия. Оно значительно ниже, чем трудовая пенсия, и начинает выплачиваться на пять лет позже, уточнил Рязанский.
Кроме того, он напомнил, что есть накопительные частные пенсионные фонды, где не важен стаж, а учитываются только накопления. Подобные частные организации дополняют государственную систему пенсионного законодательства, заключил собеседник «Радио 1».
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Элина Позднякова