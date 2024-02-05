Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев

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Единовременные выплаты добровольцам, связанные с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей. Об этом сообщается на сайте правительства России.
В кабмине напомнили, что единое пособие, выплачиваемое при рождении и воспитании ребёнка, было введено 1 января 2023 года. Оно объединило несколько действующих мер соцподдержки нуждающихся семей. Пособие выплачивается беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках, а также родителям детей до 17 лет. Денежные выплаты предназначены для тех семей, чьи доходы не доходят до уровня одного регионального прожиточного минимума на человека.
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Анастасия Чинкова