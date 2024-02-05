Правительство РФ уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев

«И вот, 4 февраля 2024 года Сахарок из последних сил выбрался из леса и лёг под ворота СНТ «Берёзка». В трёх километрах от того места, где потерялся в августе 2022 года», — говорится в сообщении.

Тяжёлая история болонки по кличке Сахарок началась в августе позапрошлого года. Хозяйка Сахарка привезла собаку в приют под предлогом того, что хочет проконсультироваться у ветеринаров, но бросила питомца и уехала. Сахарка приютила девушка из микрорайона Весенний, однако в тот же день пёс сбежал.Волонтёры искали Сахарка полтора месяца, за него предлагали вознаграждение в 100 тысяч рублей, однако так и не смогли найти.Жители СНТ позвонили зоозащитнику Игорю Айрапетяну, и тот забрал собаку. Пёс очень истощён и зарос, из-за колтунов он не мог согнуть лапы, а один коготь врос в подушечку. Грумеры приводили Сахарка в порядок более двух часов, пёс всё ещё нуждается в лечении, однако теперь он поселился в приюте «Дом мелкашей» и получает всю необходимую помощь.Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собакиМаленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псовДоминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак