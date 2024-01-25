С 1 февраля в России повысят маткап и проиндексируют более 40 пособий

Фото: iStock/mizar_21984
С февраля текущего года в России проиндексируют свыше 40 различных пособий и выплат, данная мера затронет около 20 миллионов россиян. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — сказал Мишустин.
Он уточнил, что средства будут выделены из федерального бюджета.
Также повысятся выплаты для инвалидов и ветеранов ВОВ и боевых действий, Героев России, в том числе Труда. Всего данная мера затронет почти 20 миллионов российских граждан, уточнил Мишустин. По информации пресс-службы кабмина, пособия увеличатся на 7,4%.
Читайте также:
Экономист Ракша считает прогнозы об инфляции и курсе рубля несостоятельными
Минфин считает необходимым трансформировать льготную семейную ипотеку
В России увеличилось число микрозаймов
Элина Позднякова