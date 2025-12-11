Правительство РФ выделит более 9,6 млрд рублей на зарплаты медиков в 2026 году

11 декабря 2025, 13:05

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Российский кабмин направит свыше 9,6 миллиарда рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 2026 году. Об этом сообщили в правительстве.





Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Как отметили в кабмине, решение принято с учётом прогноза годового прироста численности медицинских работников в стране. Распоряжение о дополнительном финансировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.





«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников», — заявили в правительстве.