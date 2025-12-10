В России предложили сократить рабочее время до шести часов в день
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочее время в России до шести часов в день
Депутаты от КПРФ захотели в эту среду внести в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня для россиян до 6 часов. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. Они предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ.
«Цель проекта федерального закона (...) является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — говорится в пояснительной записке к проекту.Для отдельных категорий работников, таких как несовершеннолетние, инвалиды, педагоги и занятые на вредных производствах, недельная норма составит не более 24 часов.
По мнению авторов, нововведение повысит производительность труда, снизит уровень стресса и заболеваемости, а также позволит гражданам больше времени уделять семье и дополнительному образованию.
Депутаты уверены, что научно-технический прогресс и рост автоматизации делают 30-часовую неделю новой нормой. Работа сверх этого лимита, как предлагается, должна оплачиваться как сверхурочная.
«Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики», — объяснил Афонин.