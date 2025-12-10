В России предложили сократить рабочее время до шести часов в день

10 декабря 2025, 06:04

Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочее время в России до шести часов в день

Фото: iStock/Daisy-Daisy

Депутаты от КПРФ захотели в эту среду внести в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня для россиян до 6 часов. Об этом сообщает РИА Новости.





Авторами инициативы выступили депутаты Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный. Они предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ.





«Цель проекта федерального закона (...) является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

«Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики», — объяснил Афонин.