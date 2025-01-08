Правительство России утвердило праздники и выходные в 2025 году

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.
Отмечается, что в этом году россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля, в Международный женский день 8 и 9 марта, которые выпадают на субботу и воскресенье.
Кроме того, в мае 2025 года выходные продлятся с с 1-го по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне – с 8-го по 11-е.
Также россияне будут отдыхать в честь Дня России с 12 по 15 июня и в День народного единства 2-4 ноября. Последний день года тоже объявлен выходным.
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Кроме того, в мае 2025 года выходные продлятся с с 1-го по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне – с 8-го по 11-е.
Также россияне будут отдыхать в честь Дня России с 12 по 15 июня и в День народного единства 2-4 ноября. Последний день года тоже объявлен выходным.
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Анастасия Чинкова