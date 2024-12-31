Правительство лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны

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Правительство России лишило заключённых выплаты за подписание контракта с Минобороны. Соответствующее постановление 28 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ представил на портале правовых актов.
По изменённому порядку, единовременных выплат за подписание контракта на службу в зоне СВО лишаются россияне, которые на момент подписания документа отбывают тюремный срок.
Отмечается, что нововведения вступят в силу 1 января 2025 года.
Напомним, что 24 ноября в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, отправившихся на службу в зону СВО. Речь идёт о прекращении судебного производства в отношении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны.
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Отмечается, что нововведения вступят в силу 1 января 2025 года.
Напомним, что 24 ноября в Госдуме приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, отправившихся на службу в зону СВО. Речь идёт о прекращении судебного производства в отношении мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны.
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Анастасия Чинкова