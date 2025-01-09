Правительство России утвердило план по достижению национальных идей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что Единый план будет являться ориентиром для выполнения задач, которые ранее поставил президент России Владимир Путин. План будет использоваться правительством, министерствами, ведомствами, госкомпаниями и институтами развития.
В кабмине подчеркнули, что он объединит в себе майский указ главы государства о национальных целях, 19 правительственных нацпроектов, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.
Документ необходим для решения долгосрочной задачи по выводу экономики России на путь устойчивого роста, увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни и обеспечения технологического суверенитета страны.
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В кабмине подчеркнули, что он объединит в себе майский указ главы государства о национальных целях, 19 правительственных нацпроектов, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.
Документ необходим для решения долгосрочной задачи по выводу экономики России на путь устойчивого роста, увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни и обеспечения технологического суверенитета страны.
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Анастасия Чинкова