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Правительство России утвердило план по достижению национальных идей

Мишустин утвердил план по достижению национальных идей развития до 2030 года
Фото: iStock/Yury Gubin

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, утверждающий Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что Единый план будет являться ориентиром для выполнения задач, которые ранее поставил президент России Владимир Путин. План будет использоваться правительством, министерствами, ведомствами, госкомпаниями и институтами развития.

В кабмине подчеркнули, что он объединит в себе майский указ главы государства о национальных целях, 19 правительственных нацпроектов, свыше 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты. Также он предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций.



Документ необходим для решения долгосрочной задачи по выводу экономики России на путь устойчивого роста, увеличение доходов россиян, повышение рождаемости и продолжительности жизни и обеспечения технологического суверенитета страны.

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Пашинян может вспомнить о членстве Армении в ОДКБ после слов Алиева – Медведев
09 января 2025, 15:51

Никол Пашинян (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве страны в ОДКБ после жёстких заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости.
Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. Также он указал, что страна, по сути, является «фашистским государством», а поскольку Азербайджан граничит с ним, и опасность фашизма не исчезла, его необходимо искоренить.

После этого заявления Пашинян указал на попытки Баку спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.

Медведев, в свою очередь, выразил надежду, что Пашинян на фоне таких заявлений Алиева вспомнит, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, российский политик призвал обратиться напрямую к Евросоюзу, в который желает вступить Армения. Там, по его словам, любят оказывать помощь «кандидатам в рай» финансами и вооружением. К тому же, у ЕС уже есть такой опыт в лице Украины.

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#россия
#законопроект
#евросоюз
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Песков ответил на вопрос об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ
Песков: в Кремле не знают об оскорблении Алиева членом Общественной палаты РФ
09 января 2025, 15:39

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

В Кремле не знают об инциденте с оскорблением президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты России Владимиром Карасевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.
Представитель Кремля подчеркнул, что ничего не слышал об оскорблениях в адрес Алиева. Однако добавил, что в вопросах, касающихся внешней политики, следует ориентироваться на действия и заявления главы государства и МИД.

Ранее сообщалось, что Карасев в своём Telegram-канале опубликовал ссылку на новость, в которой говорилось об обвинениях Алиева в адрес Москвы в связи с крушением самолёта под Актау. Общественник к ссылке добавил подпись: «и о ***** (представителях движения ЛГБТ*)».

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В Польше указали на рост числа пророссийски настроенных партий в Европе
Fakt: в Европе растёт число пророссийски настроенных партий
09 января 2025, 14:56

Фото: iStock/Marc Bruxelle

В Европе растёт число политических партий, выступающих за остановку конфликта на Украине и заявляющий о негативных последствиях разрыва отношений с Россией. Об этом сообщает польское издание Fakt.
В материале указано, что главной проблемой для Польши является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу, идущую с Востока. Это связано с растущей силой популистских партий в Европе, которые в последнее время всё чаще называют прокремлёвскими.

Отмечается, что в число факторов, которые определяют изменение настроений среди жителей, входят понижение благосостояния граждан и рост стоимости энергоносителей.

Газета уточняет, что эти факторы на фоне продолжающегося конфликта на Украине приводят к тому, что электорат многих европейских государств отказывается голосовать за политический мейнстрим. Граждане убеждены, что быстрое замораживание конфликта между Россией и Украиной приведёт к возвращению во времена процветания стран ЕС.

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#россия
#украина
#конфликт
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США и Украина рассчитывали начать переговоры с Россией и в случае победы Харрис
09 января 2025, 14:25

Фото: iStock/sb2010

Администрация президента США Джо Байдена и власти Украины рассчитывали начать переговоры с Россией в первой половине 2025 года даже в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Вашингтон и Киев рассчитывали на начало переговорного процесса в первой половине 2025 года. Причём, на его ход не должно было оказать влияние то, кто в итоге победит на президентских выборах в США.

Неназванные американский чиновники подчеркнули, что главной целью Белого дома до начала возможного урегулирования российско-украинского конфликта было «дальнейшее расширение» возможностей Киева на переговорах.

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#политика
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Жену Асада подозревают в работе на британскую разведку
09 января 2025, 14:00

Асма Асад (фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин)

Супругу экс-президента Сирии Башара Асада Асму Асад подозревают в работе на британскую разведку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что сирийский оппозиционный журналист Низар Наюф опубликовал документы, которые якобы подтверждают работу Асад на британскую разведку. В них указано, что ещё до замужества она получила работу в лондонском отделении американского банка JP Morgan, которую ей обеспечила сотрудница MI6 Элиза Боулер.

При этом, власти Сирии могли знать о связях Асмы, и именно поэтому тогдашний президент страны Хафез Асад выступал против женитьбы своего сына Башара на ней.

Также уточняется, что за самим Асадом внимательно следили во время его обучения в Лондоне.

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Песков прокомментировал планы Армении о вступлении в Евросоюз
Песков усомнился, что Армения может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС
09 января 2025, 13:35

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Армения вряд ли сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что, рассуждая чисто гипотетически, страна не может стать одновременно членом двух разных организаций. В частности потому, что в них разные капиталы, люди, таможенные пространства и зоны свободного перемещения товаров и услуг.

Песков отметил, что в настоящее время ещё трудно оценить значение возможного членства Армении в Евросоюзе, поскольку неясно, какие именно акценты будут у Еревана.

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#дмитрий песков
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#законопроект
#политика
#россия
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Боуз: Отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине говорит о страхе США
09 января 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Пентагоне ушла в отставку ведущий координатор поставок вооружений на Украину Лора Купер. Это говорит о нарастающем в США страхе в связи с очевидным провалом «украинского проекта».
Такое мнение высказал независимый ирландский журналист Чей Боуз. На отставку такого заметного специалиста американского военного ведомства по Украине он отреагировал довольно саркастически.

«Крысы бегут с тонущего корабля», — написал репортёр на своей странице в социальной сети Х.

Москва не раз заявляла, что западные поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнём». В Кремле считают, что накачивание Украины оружием и не даёт начаться мирному переговорному процессу.

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#нато
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Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «функций президента» в новом офисе
09 января 2025, 12:19

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили представила свой новый офис и заявила, что из него продолжит выполнять функции главы государства. Об этом заявила в ходе брифинга в Тбилиси.
Политик подчеркнула, что новый офис является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента Грузии).

По словам Зурабишвили, в нём есть «душа и дух», и там продолжится её работа с выполнением «функций президента».

Накануне сообщалось, что экс-глава Грузии стала стипендиатом имени Киссинджера в американском Институте Маккейна. На этом посту она воспользуется опытом политика и дипломата, которые помогут ей продвигать новые решения и реформы в Грузии.

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#саломе зурабишвили
#грузия
#политика
#президент
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Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с неумеренной помощью Украине
09 января 2025, 12:11

Фото: istockphoto/ankarb

Сын избранного президента США Дональд Траамп-младший резко и нелицеприятно высказался об Украине. Он связал пожары в Калифорнии с неуместной и неумеренной помощью Киеву.
«О, посмотрите на это, а ведь пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал сын будущего хозяина Белого дома в своей социальной сети Х.

В 2022 году Лос-Анджелеса направил в Киев «лишнее пожарное оборудование», которое было совсем не лишним, особенно в нынешней ситуации. Илон Маск поделился постом Трампа-младшего и другими записями, критикующими отправку пожарного оборудования на Украину.

В Лос-Анджелесе бушуют пожары, уничтожившие фешенебельные виллы, десятки тысяч жителей эвакуированы. Одной из главным причин быстрого распространения огня считают неготовность местной пожарной службы к чрезвычайной ситуации: нехватку сотрудников и оборудования.

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