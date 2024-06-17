Правительство увеличило размер прожиточного минимума в 2025 году

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В РФ увеличили размер прожиточного минимума на следующий год. Об этом в рамках совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб. Для детей и пенсионеров отметка достигнет — 17 201 руб. и 15 250 руб. соответственно.
В этом году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на человека. По словам Мишустина, в этом и 2023 годах данный показатель определялся законом о федеральном бюджете.
Согласно информации источника, теперь прожиточный минимум будет рассчитываться на базе медианного дохода за прошедший год.
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В этом году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на человека. По словам Мишустина, в этом и 2023 годах данный показатель определялся законом о федеральном бюджете.
Согласно информации источника, теперь прожиточный минимум будет рассчитываться на базе медианного дохода за прошедший год.
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Екатерина Коршунова