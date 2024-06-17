Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Президент России Владимир Путин назначал Леонида Горнина первым замминистра обороны РФ. Соответствующий указ доступен на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно информации источника, указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июня. Примечательно, что Олег Савельев и Павел Фрадков назначены на посты заместителей министра обороны РФ.
Глава российского государства также подписал указ, согласно которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе 2 первых.
Леонид Горнин с сентября 2012 года исполнял роль замминистра финансов РФ. В мае 2018 года политик вступил в должность первого замглавы Минфина.
Напомним, в мае текущего года российский лидер Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны России возглавил Андрей Белоусов.
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Глава российского государства также подписал указ, согласно которому у министра обороны РФ будет 12 заместителей, в том числе 2 первых.
Леонид Горнин с сентября 2012 года исполнял роль замминистра финансов РФ. В мае 2018 года политик вступил в должность первого замглавы Минфина.
Напомним, в мае текущего года российский лидер Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны России возглавил Андрей Белоусов.
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Екатерина Коршунова