Правительство ввело 50% скидку на билеты для детей в поезда дальнего следования

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Российские власти одобрили законопроект о введении 50% скидки на билеты для детей в поезда дальнего следования. Об этом сказано в постановлении правительства РФ.
«Федеральной антимонопольной службе: установить для пассажиров - граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий», — говорится в постановлении.
Согласно документу, скидка будет распространяться на подростков от 10 до 18 лет. При этом сэкономить получится на билетах в плацкарт, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе. Под исключения попали скоростные поезда, на которые скидка не распространяется. К тому же оплатить билет по льготной цене можно будет только на составы, курсирующие внутри страны.
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