В Вологодской области собираются отменить запрет на работу мигрантов на стройках

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В Вологодской области собираются опять разрешить мигрантам трудиться на стройках. Проект соответствующего постановления губернатора региона Георгия Филимонова опубликовали на портале правовой информации.
Документ вносит изменения в прошлое постановление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова — в нем указаны виды работ, к которым можно привлекать иностранных специалистов. Подчеркивалось, что запрет на строительные работы с участием мигрантов действует на территории области менее недели.
Отменить ограничения решили из-за огромного числа вакансий в строительной отрасли при нехватке рабочих рук среди граждан Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зафиксировали скачок разводов из-за подорожания госпошлины на их оформление. В российском регионе за декабрь заявления подали 269 семей, что составляет 14% от общего годового количества. Одной из причин Сагитова назвала повышение с 1 января стоимости госпошлины с 650 рублей до 5000 рублей.
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Отменить ограничения решили из-за огромного числа вакансий в строительной отрасли при нехватке рабочих рук среди граждан Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зафиксировали скачок разводов из-за подорожания госпошлины на их оформление. В российском регионе за декабрь заявления подали 269 семей, что составляет 14% от общего годового количества. Одной из причин Сагитова назвала повышение с 1 января стоимости госпошлины с 650 рублей до 5000 рублей.
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Ольга Енгалычева