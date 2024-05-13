Правнучка Чкалова объявлена в розыск

Фото: МВД РФ
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова. Информация о ее розыске опубликована в базе МВД.
В карточке в розыскной базе указано, что основание для розыска — статья УК. В апреле Telegram-канал Shot сообщил, что Богдановой грозит в России семь лет тюрьмы за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети "Интернет"»). В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».
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