Правнучка советского летчика Чкалова готова проспонсировать ядерный удар по Москве

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По Москве необходимо нанести ядерный удар. С таким заявлением выступила в рамках интернет-дебатов правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Она также выразила готовность спонсировать это преступление. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
В настоящее время Богданова проживает в Израиле и является гражданкой этой страны. Она выразила мнение, что атомный удар, нанесенный США, по Хиросиме и Нагасаки стал «прекрасным завершением конфликта».
При этом ее не смущают человеческие жертвы, которые сопутствуют подобные удары. По словам Богдановой, ей «плевать на своих маму и бабушку».
По данным издания Readovka, ранее женщина предлагала расстреливать русских прямо на улице. Она также финансирует ВСУ на деньги, которые заработала в России.
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При этом ее не смущают человеческие жертвы, которые сопутствуют подобные удары. По словам Богдановой, ей «плевать на своих маму и бабушку».
«Москвичам не мешает услышать воздушную тревогу», - заявила Богданова.
По данным издания Readovka, ранее женщина предлагала расстреливать русских прямо на улице. Она также финансирует ВСУ на деньги, которые заработала в России.
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Элина Позднякова