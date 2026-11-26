Правнучка Никиты Хрущёва купила квартиру за ₽62 млн в США
Правнучка Никиты Хрущёва обзавелась недвижимостью за ₽62 млн в США. Об этом пишет SHOT.
В 2024 году 63-летняя Нина Хрущёва* приобрела квартиру в ипотеку в престижном районе Нью-Йорка Грамерси-парк на Манхэттене. Её выбор пал на двухкомнатную недвижимость площадью 84 квадратных метра на пятом этаже дома, построенного в 1965 году. Стоимость жилья составила $738 тысяч. Рядом с домом расположена одна из ключевых площадей района — Юнион-сквер.
Квартира включает в себя одну спальню, просторную гостиную с окнами, выходящими на север и юг, паркетное покрытие полов и кухню с гранитными столешницами и дубовыми шкафами на заказ. В доме работают швейцар и управляющий, проживающий на его территории.
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