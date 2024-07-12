Виновному в смерти журналистки Бабаевой вынесли приговор

Фото: IStock/Nikolay Tsuguliev
Симферопольский районный суд Крыма признал инструктора по боевой подготовке Игоря Малёва виновным в причинении смерти по неосторожности бывшему руководителю крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее обвинение запрашивало для Малева 1 год 9 месяцев исправительных работ. На суде ему дали всего год.
Во время упражнений в стрельбе совместно с Бабаевой он вопреки технике безопасности выстрелил очередью из автомата в грунт. Одна из пуль разделилась на две части, которые угодили в шею и голову журналистке. Она скончалась на месте.
Суд учел смягчающие вину обстоятельства, такие как первое привлечение к ответственности, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Во время упражнений в стрельбе совместно с Бабаевой он вопреки технике безопасности выстрелил очередью из автомата в грунт. Одна из пуль разделилась на две части, которые угодили в шею и голову журналистке. Она скончалась на месте.
Суд учел смягчающие вину обстоятельства, такие как первое привлечение к ответственности, наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Олег Дикий