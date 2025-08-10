Правнук Сталина заявил, что не хочет захоронения прадеда на родовом кладбище
Правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили заявил, что не хотел бы захоронения его прадеда на родовом кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джугашвили, он не хотел бы, чтобы могила Иосифа Сталина была на родовом кладбище.
В 2021 году Вадим Горжанкин, пресс-секретарь Селима Бенсаада, правнука Иосифа Сталина, рассказал РИА Новости, что адвокат Бенсаада обратился с ходатайством об эксгумации тела Сталина и его перезахоронении на Новодевичьем кладбище. По словам Горжанкина, Бенсаад стремится к исторической справедливости и исполнению последней воли своего предка.
