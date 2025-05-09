Собчак рассказала сыну о подвиге их родственника, который дошёл до Берлина

Ксения Собчак (фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Соответствующее видео она разместила в личном блоге.
Журналистка вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.
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*запрещён в РФ
«Рассказываем Платону с моей мамой про его великого родственника, нашего героя – Бориса Моисеевича Нарусовича. При Сталине поменял фамилию на Нарусов. Прошёл всю войну, был ранен, вся грудь в орденах, был комендантом немецкого города, дошёл до Берлина... А потом жил тихую жизнь в Брянске, потому что в крупный город поехать не мог: женился на нашей бабушке, угнанной в плен немцами в 16 лет из под Пскова», – рассказала телеведущая.В этот знаменательный день многие российские звёзды поделились семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной, и поздравили россиян с 80-летней годовщиной победы.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова