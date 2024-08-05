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Правоохранители сообщили о «неопровержимых доказательствах» для задержания Савельева

ТАСС: для задержания сенатора Савельева имелись неопровержимые доказательства
05 августа 2024, 05:16
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Следователи получили «неопровержимые доказательства» для задержания сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, передает ТАСС со ссылкой на источники из правоохранительных органов.


В частности, были взяты необходимые показания у фигурантов дела, в результате чего следственные органы «установили всю цепочку от исполнителей и посредников до организатора запланированного убийства». Одновременно было принято решение ходатайствовать перед Советом Федерации о снятии сенаторского иммунитета с целью его ареста.

Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#тульская область
#убийство
#суд
#арест
Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы
Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО из-за отзывов со службы
05 августа 2024, 04:32

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов попросил смягчить меру пресечения, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
ПО его словам, все характеристики его служебной деятельности были положительными.

Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#минобороны рф
#суд
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Жители российских регионов заметили северное сияние
05 августа 2024, 02:29

Фото: iStock/MuYeeTing

Жители ряда регионов России получили возможность наблюдать северное сияние, сообщает Telegram-канал RT.
Согласно публикации, россияне увидели северное сияние в Новосибирске, Красноярске и Якутске. Также его наблюдали в Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.

Ранее северное сияние наблюдали жители Калининградской области, его можно было увидеть в ночь на 12 мая.

3 мая природное явление наблюдали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Белгороде, Твери, Курской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.

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#якутия
#новосибирская область
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«Ханженство»: Поклонская раскритиковала Ткачева и выступила за права женщин в России
Поклонская протоиерея высказывания Ткачева и заявила о нужде женщин во власти
05 августа 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Советник генерального прокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская отреагировала на высказывание настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, выступившего против равенства прав и обязанностей мужчин и женщин. Об этом Поклонская заявила в своем Telegram-канале.


Поклонская раскритиковала высказывания Ткачева


Юрист охарактеризовала рассуждения Ткачева, как ханжество. По ее мнению, подобные высказывания являются оскорблением всех женщин России, которые «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности». По словам экс-депутата, женщинам нужна власть, чтобы восстановить справедливость.

«Отвечу на вопрос, зачем же "женщины лезут во власть" — чтобы справедливость была, и не нужно было бетон таскать, и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью. А не "бумажки перекладывать", теряя счастье семейного бытия», – заявила Поклонская.

В то же время мужчины должны придерживаться «своего природного качества быть достойными и благородными защитниками» и не доводить «до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах».

Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин
Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин

Ткачев заявил о призвании женщин в семейной жизни


В проповеди, опубликованной на его YouTube-канале, священник заявила, что женщина «всю жизнь была домоседкой, домохозяйкой», а также источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». По его словам, женщине следует быть «домашним доктором». Кроме того, она должна кормить свою семью, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала».

Позже женщины стали требовать равноправия и избирательного права, а затем «во власть захотели лезть зачем-то». Ткачев задумался над тем, зачем женщинам нужна власть и «что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо». Он выразил скептическое отношение к идее становиться депутатом, если «тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем».

В начале июля Ткачев заявил, что российские женщины не имеют никаких прав на эмбрионы в своих телах. По его словам, совершать аборты нельзя, поскольку может родиться «великий человек».


В Государственной Думе раскритиковали слова Ткачева


Глава комитета Государственной Думы по вопросам защиты семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, в интервью для RTVI назвала высказывания Ткачева относящимися к к «позавчерашнему веку, периоду до 1917 года». Она отметила, что, согласно Конституции РФ, мужчины и женщины равны с 1918 года.

«Это не связано со счастьем, с наличием детей. Мама с детьми может быть прекрасным политиком или бизнесменом, так же как и прекрасной домохозяйкой», – сказала депутат Яна Лантратова.

В свою очередь,
первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению
Яна Лантратова заявила, что в политике должны участвовать как мужчины, так и женщины. Она подчеркнула, что «обладают материнским чувством, особой интуицией», подчеркнула она. Кроме того, женщины «по-другому мыслят и понимают, чего не хватает».

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#священник
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#депутат
#госдума
#власть
#семья
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Трофим Бессонник 5 августа: что делать, чтобы не оказаться нищим и сохранить семью
Трофим Бессонник 5 августа: история, приметы и обычаи праздника
05 августа 2024, 00:00

Фото: istock / Ekaterina Aleshinskaya

Православные христиане ежегодно вспоминают пятого августа святых Трофима, Феофила и еще 13 мучеников, которые стали жертвами гонений в III–IV столетиях. В народном календаре это торжество имеет несколько названий: Трофим Бессонник, Калинники-Малинники, Трофимов день и день Святого Трофима Ликийского. О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и чего нужно опасаться расскажет редакция «Радио 1».

Святой Трофим Ликийский

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Святые мученики Трофим, Феофил и их 13 угодников жили во времена правления римского императора Диоклетиана. Под его руководством осуществлялись гонения на христиан, многочисленные пытки и казни.

Однажды схваченные стражей императора подвижники смело заявили о своей христианской вере и отказались приносить жертвы языческим идолам. Тогда жестокий правитель приказал переломать мученикам ноги и бросить их в огонь. Однако и это не сломило их волю. Охваченные пламенем мученики встали и начали громко славить имя Христа.

Обычаи Трофимова дня

Фото: istock / Dersy

На Руси 5 августа получило название Трофим Бессонник. Связано оно было с хозяйственными заботами, в народе говорили: «Долго спать — добра не видать», «Если идет работа — спать неохота», «Хорошему хозяину день мал».

Отдыхать в этот день было не принято. Предки вставали с первыми лучами солнца и шли в поля. Работы прекращались ненадолго только в полдень во время сильной жары.

От приложенных в страду усилий зависело благополучие людей в течение целого года. Также в Трофимов день занимались сбором калины и малины, отсюда происходит другое название этого дня — Калинники-Малинники. Сбор ягод поручали маленьким детям.

Калина и малина по сей день считаются самыми полезными ягодами. Настой из коры калины помогает при нервных заболеваниях, останавливает кровь. Малину в народной медицине до сих пор используют как природный антисептик и потогонное средство.

Поверья на Трофима Бессонника

Фото: istock / solarseven

Предки верили, что на Трофима Бессонника духи могут навести галлюцинации на крестьян.

Несмотря на то, что в этот день предки трудились в полях, находиться в самое пекло на улице не стоит. Сформировалась примета: в полдень над полями летают полевые духи — полудницы, которые могут наказать нарушителей запрета солнечным ударом и упадком сил.

Представали духи в виде юных дев, одетых во всё белое и с длинными белыми волосами.

Гадания и обереги

Фото: istock / Lyubov Demus

В Трофимов день на Руси было принято гадать на любовь. Незамужние девушки пекли пироги с малиной и калиной, а затем перемешивали выпечку. Если попадался пирожок с малиной, это сулило сладкую и взаимную любовь, а калиновая начинка предвещала безответные чувства.

На Трофима Бессонника девушки умывались водой, в которую добавляли ягоды калины. Считалось, что это поможет добиться счастья в личной жизни. Перед днем Трофима Бессонника под подушку клали железную вещь. Это может быть ключ или даже ложка. Железо считалось мощным оберегом от нечистой силы и сглаза.

Запреты, связанным с Трофимом Бессонником

Фото: istock / NetPix

В это торжество важно правильно распределить свое время. Ранний подъем считается благим делом, а вот долгий или послеобеденный сон сулит дополнительные хлопоты.

Рубить калиновые ветви пятого августа категорически запрещено – это привлечет несчастье.

Запрещено также ходить в лес одиноким мужчинам. Считается, что к холостяку обязательно пристанет русалка и наведет хворь. Женатым мужчинам следует опасаться угощений из рук женщины. Так она может навести ворожбу и разрушить семью.
Нельзя на Трофима Бессонника угощать других людей свежеприготовленным вареньем — оно может быстро испортиться и привести к болезни.

Не следует на Трофимов день проявлять жадность, меркантильность и отказывать в помощи. Это может привести к финансовым проблемам и нищете.


Приметы на 5 августа

Фото: istock / Dariusz Banaszuk
  • Предвестником скорых дождей станут яркие звезды.
  • Если около муравейника много муравьёв – будет солнечная погода.
  • Громко ухает филин — к похолоданию.
  • Если погода на пятое августа холодная, значит тепла не стоит ждать и в следующие 40 дней.
  • Алый закат предвещает скорый ветер, а вечерний туман – предвестник жары.
  • Сон в ночь на 5 августа может быть вещим. Особенно стоит обратить внимание на те сны, которые приснились ближе к утру.
  • Считается, что если сделать второй половинке предложение руки и сердца в Трофимов День, то жизнь будет счастливой и светлой. Также в этот день можно играть свадьбы и устраивать романтические свидания.
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#болезни
#жертвы
#история
#церковь
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Поклонская назвала оскорбительными слова Ткачёва о равноправии женщин
Поклонская: женщине нужна власть ради восстановления справедливости
04 августа 2024, 22:18

Фото: iStock/jacoblund

Советник генпрокурора России, экс-депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала оскорбительными слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачёва.
Ранее Ткачёв в ходе своей проповеди, которую он опубликовал на YouTube-канале, заявил, что раньше женщины были домохозяйками, примером мудрости и хитрости житейской. Она знала, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить большую семью и перешить какую-нибудь вещь.

Однако позднее женщины начали требовать равноправия, избирательных прав и начали «лезть» во власть. Ткачёв задался вопросом, зачем всё это нужно женщине, у которой есть семья. «Тебе что, заняться что ли нечем?», – задался вопросом священнослужитель.

В ответ на это Поклонская назвала такие заявления Ткачёва ханжеством. Она подчеркнула, что эти слова оскорбляют всех россиянок, которые имеют равные права с мужчинами, но при этом сохраняют свою женственность.

Не понравились слова Ткачёва и главе комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нине Останиной, которая в интервью RTVI отнесла его слова к «периоду до 1917 года».

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#семья
#права
#власть
#женщины
#семьи
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В Сан-Франциско начали бороться с бездомными, выдавая им билет в один конец
04 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Srdjanns74

Власти города Сан-Франциско в США начали борьбу с многочисленными бездомными, выписывая им штрафы и выдавая бесплатные билеты на автобус в один конец. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что мэр города Лондон Брид поручила местным чиновникам выписывать штрафы бездомным, а потом поощрять их покинуть город, предложив бесплатные билеты на автобус.

В Сан-Франциско ежегодно прибывает огромное количество бездомных, которых устраивает круглогодично мягкий климат. Также они были довольны подходом властей, которые никак не боролись с их распространением.

Теперь же городские власти запрещают им ночевать на тротуарах, а за установку палаток в пешеходных зонах полицейские будут выписывать штрафы.

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#сша
#бездомные
#борьба
#штрафы
#билеты
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Фанат Хабиба Нурмагомедова выставил его именной Mercedes на срочную продажу
Именной Mercedes Нурмагомедова выставили на продажу за 16 млн рублей
04 августа 2024, 18:20

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Именной Mercedes-Benz AMG GT экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова срочно продают за 16 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Нурмагомедов продал свой элитный автомобиль поклоннику ещё в 2022 года. Однако новый владелец решил не переоформлять машину на своё имя, чтобы в паспорте транспортного средства фигурировало имя Нурмагомедова. Всё это время автомобиль стоял на парковке, на нём никто не ездил.

Однако всё изменилось 5 июля, когда в отношении спортсмена ФНС возбудила исполнительное производство на 79,4 миллиона рублей за неуплату налогов. Нынешний владелец авто побоялся, что приставы заберут машину, поэтому решил её продать сначала за 20 миллионов рублей, а затем – за 16 миллионов.

Кроме того, владелец рассматривает возможность обмена спорткара на однокомнатную квартиру в Москве или трёхкомнатную в Махачкале.

На капоте автомобиля выгравировано имя первого владельца.

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#спортсмены
#налоги
#фнс
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Жених из Нигерии, наркотики и смертная казнь: вернётся ли россиянка Дапирка из тюрьмы Вьетнама
04 августа 2024, 17:15

Фото: iStock/thawornnurak

Уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка более десяти лет находится во вьетнамской тюрьме. Родственники девушки не теряют надежду увидеть дочь и даже выразили уверенность в том, что в скором времени россиянка вернется на Родину. О том, как Дапирка оказалась в тюрьме и за что была приговорена к смертной казни расскажет редакция «Радио 1».

Задержание в аэропорту


В 2014-м году 26-летнюю Марию Дапирка задержали по пути из Таиланда в Россию в аэропорту Хошимина. У девушки обнаружили 2,7 килограмма наркотических веществ. Ростовчанка отрицала вину, а ее родные уверены, что запрещенный груз в ее чемодан спрятал жених из Нигерии.

Жених из Нигерии


Мария Дапирка отправилась на отдых в Таиланд на несколько недель, однако ей так понравилась страна, что она решила остаться там жить. Вскоре девушка познакомилась с молодым человеком из Нигерии. Между ними завязались отношения и пара даже собиралась узаконить их. Молодые решили приехать в Россию, чтобы сообщить о своем намерении родителям Марии, однако в последний момент планы изменились.

Возлюбленный россиянки отправил ее домой рейсом с пересадкой во вьетнамском Хошимине, подарив в дорогу новый чемодан. А сам якобы собирался прилететь следом. После прощания в день вылета связь с мужчиной оборвалась.

Фото: iStock/DedMityay

Приговор суда


В соответствии с законами Вьетнама россиянке за попытку провоза наркотиков через границу грозила смертная казнь. Четыре года судьба задержанной висела на волоске и лишь 2018 году состоялся суд. Марию приговорили к пожизненному заключению свободы в местной тюрьме.

Письмо от дочери


Мать Марии рассказала изданию «КП — Ростов-на-Дону», что получила от дочери письмо. Девушка сообщила, что российское консульство получило ходатайство о ее переводе в РФ. Теперь дело за вьетнамской стороной, которая может просто не выдать заключенную.

В исправительном учреждении Дапирка трудится: плетет рыболовные сети, растит овощи и фрукты. Связь с матерью уже более десяти лет девушка поддерживает через консульство.

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#ростов
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Кадыров объявил о запуске серийного производства «Ахмат-мобиля»
Кадыров: после внесения изменений «Ахмат-мобиль» пустили в серию
04 августа 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об изменении конструкции «Ахмат-мобиля». Об этом он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
Он рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции бронеавтомобиля, который уже пустили серийное производство. На капоте машины появилась надпись «Ахмат».

Кадыров напомнил, что этот бронеавтомобиль был сконструирован генеральным конструктором предприятия «Ремдизель» Игорем Зараховичем. Он также изобрёл бронемашину «Тайфун».

Производят «Ахмат-мобиль» в Чечне, а предприятие «Ремдизель» расположено в Набережных Челнах в Республике Татарстан.

Ранее Кадыров в ходе интервью указал на нехватку силу у ВСУ, в связи с чем растёт число сдавшихся в плен военных.

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