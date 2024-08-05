Правоохранители сообщили о «неопровержимых доказательствах» для задержания Савельева

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Следователи получили «неопровержимые доказательства» для задержания сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, передает ТАСС со ссылкой на источники из правоохранительных органов.
В частности, были взяты необходимые показания у фигурантов дела, в результате чего следственные органы «установили всю цепочку от исполнителей и посредников до организатора запланированного убийства». Одновременно было принято решение ходатайствовать перед Советом Федерации о снятии сенаторского иммунитета с целью его ареста.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
Читайте также:
Сенатора Савельева направили на психолого-терапевтическую экспертизу
Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий
Двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте
Александр Климов