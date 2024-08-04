Сенатора Савельева направили на психолого-терапевтическую экспертизу

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу после обвинения в организации убийства своего бывшего партнера по бизнесу, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Экспертиза будет проведена, в том числе, для определения мотивов его поступков. Также установлены личности еще двух обвиняемых, арестованных в марте 2024 года. Экспертизы будут проводиться амбулаторно.
Ранее один из фигурантов дела был опознан как Юрий Нефедов, ветеран боевых действий.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
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Ранее один из фигурантов дела был опознан как Юрий Нефедов, ветеран боевых действий.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
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Александр Климов