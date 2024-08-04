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Сенатора Савельева направили на психолого-терапевтическую экспертизу

04 августа 2024, 02:28
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев пройдет психолого-психиатрическую экспертизу после обвинения в организации убийства своего бывшего партнера по бизнесу, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Экспертиза будет проведена, в том числе, для определения мотивов его поступков. Также установлены личности еще двух обвиняемых, арестованных в марте 2024 года. Экспертизы будут проводиться амбулаторно.

Ранее один из фигурантов дела был опознан как Юрий Нефедов, ветеран боевых действий.



Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#убийство
#тульская область
#награды
#ветеран
#суд
#арест
Возвращенный по обмену Селезнев поделился эмоциями от встречи с Путиным
04 августа 2024, 01:20

Фото: РИА НОвости/Михаил Воскресенский

Один из россиян, вернувшихся на родину по программе обмена, Роман Селезнев поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Путиным в аэропорту. передают «Известия».
«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», — признался он, добавив, что «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком».

По словам Селезнева, он перекинулся несколькими словами с российским лидером в здании аэропорта. При этом он не уточнил, что именно сказал ему Путин.

Ранее Владимир Путин пообещал наградить россиянин, вернувшихся в результате обмена.

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#россияне
#владимир путин
#аэропорт
#награды
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День Марии Ягодницы 4 августа: Чего нельзя делать, чтобы не обеднеть и не привлечь беды
Верующие отметят праздник в честь святой Марии Магдалины 4 августа
04 августа 2024, 00:00

Фото: istock / Anastasiia Pipko

4 августа православная церковь вспоминает об одной из самых известных женщин в истории религии — Марии Магдалине, последовательнице Иисуса Христа, которую на Руси еще называли Марией Ягодницей. В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах праздника, что разрешено и запрещено делать 4 августа.

День Марии Ягодницы — История

Согласно преданию, Мария Магдалина была одержимой демонами. Иисус Христос изгнал из нее бесов, после чего девушка стала его верной ученицей. Мария Магдалина является свидетельницей распятия Христа. Она принесла апостолам новость о великом его воскрешении, в честь чего Марию прозвали равноапостольной.

В ходе приема у царя Тиберия она поднесла ему куриное яйцо и поведала о чудотворном воскрешении Господа. Царь не поверил, заявив, что невозможно воскреснуть из мертвых, как если бы принесенное Марией яйцо тут же бы окрасилось в красный цвет. В одно мгновение яйцо, которое посланница принесла в дар императору, покраснело. С этого момента сложилась традиция красить яйца на Пасху.

Название Мария Ягодница связано с обилием ягоды в это время.

Традиции

Наши предки 4 августа отправлялись на сбор смородины и черники. Женщины варили компоты и различные ягодные заготовки.

На Руси считали, что роса, выпавшая на Ягодницу, смертельна и приносит беды, но для женщин она полезна и благотворно влияет на здоровье. Росу собирали утром исключительно в посуду из серебра. Ей нужно было умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить красотой.
Фото: istock / NetPix

Что нельзя делать 4 августа

В день Марии Ягодницы не принято работать в поле и огороде, поэтому селяне молились о хорошей погоде.

Не стоит в этот день выяснять отношения, сквернословить, ругаться. Такое поведение может принести негатив в вашу жизнь.

4 августа нельзя заниматься стиркой, поскольку можно вымыть все хорошее из дома.

На Ягодницу деньги не давали в долг, а также не занимали, иначе можно обеднеть.

Нельзя в этот день пасти скот, селяне считали, что утренняя роса могла убить скотину. Если 4 августа шел ливень, то животных на поле не выводили, опасаясь удара молнии.

На ягодницу не пытались избавиться от грызунов: мышей и крыс не травили, не ставили ловушки. В противном случае можно привлечь в дом неприятности.
Фото: istock / tenra

Что можно делать 4 августа

Утром православные отправлялись в церковь, чтобы помолиться у иконы Марии Магдалины. Славяне называли её заступницей от холеры, поэтому молились об исцелении от бесов.

Помимо умывания росой, женщины делали ягодные маски.

Если солнце светит ярко, женщины открывали все окна, чтобы впустить «марьин свет».

Сон в ночь на 4 августа в основном позитивные. Они могут указать на важное событие, после которого жизнь человека станет лучше.

Приметы на 4 августа

  • Сильный гром предвещает град;
  • Разразилась гроза — урожай зерновых культур будет хорошим;
  • Если утром опустился туман, то день будет жарким;
  • Если лягушки плавают в воде — погода будет сухая. А вот кваканье на суше сулит плохую погоду;
  • Большое количество слизняков 4 августа говорит о пасмурной и сырой погоде в ближайшие дни;
  • Если днём не видно пауков, то польётся дождь.
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#запрет
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Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий
03 августа 2024, 23:37

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Один из обвиняемых по делу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева о подготовке убийства является имеющим награды ветераном боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#убийство
#ветеран
#награды
#тульская область
#суд
#арест
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Двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте
03 августа 2024, 23:15

Фото: iStock/Zolnierek

Двое фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По словам источника, речь идет о посредниках между Савельевым и человеком, который должен был осуществить убийство бывшего делового партнера сенатора Ионова, отбывающего срок за растрату 1,6 миллиона рублей.

Собеседник агентства добавил, что обвиняемые были задержаны и арестованы в марте этого года. Один из обвиняемых – Юрий Нефедов, другой – его родственник.

Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.

Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.

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#тульская область
#преступники
#суд
#москва
#убийство
#арест
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YouTube не показывает видео почти во всех браузерах в РФ
03 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Hit Stop Media

Видеохостинг YouTube не воспроизводит видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в десктопной версии на территории РФ, сообщает ТАСС. По информации других изданий, видео нельзя было запустить на Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser.
Юзеры из России столкнулись с массовыми перебоями 1 августа, видеопоток даже останавливался. Высокое качество видео сейчас доступно на десктопной версии Safari и «Яндекс-браузера».

Ранее сообщалось, что YouTube в России замедлят по причине многочисленного нарушения российского законодательства зарубежным ресурсом. В первую очередь, это касалось ПК-версий.

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#россия
#youtube
#видео
#новости
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Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду
Стилист Александр Рогов посоветовал носить одежду из бабушкиных занавесок
03 августа 2024, 18:24

Фото: iStock/fizkes

Стилист Александр Рогов назвал одежду, напоминающую «бабушкины» скатерти, трендом лета этого года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Стилист отметил, что в этот сезоне популярность обрели топы, юбки, косынки и платья, которые похожи на скатерти, салфетки или занавески. По словам Рогова, такую одежду можно сделать самим из «бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей».

Стилист заключил, что последний месяц этого лета является отличным временем для экспериментов.

Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказала о главных трендах летнего сезона. Подробнее читайте в материале редакции.

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#стиль
#мода
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Скончался актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Гилинов умер на 92-м году жизни
03 августа 2024, 17:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Актер Вячеслав Гилинов скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Театра Гоголя.
Причина смерти актера не разглашается. Руководство и коллектив театра выразили глубокие соболезнования родным и близким Гилинова.

В театре Гоголя актер служил с 1961 года, сразу после того, как завершил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность Гилинов получил благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».

Ранее сообщалось, что американская актриса Шелли Дюваль, известная по главной роли в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сериал
#соболезнования
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Опубликовано фото Дурова с тремя младшими детьми
Издание Forbes опубликовало фото Павла Дурова с детьми от Ирины Болгар
03 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Издание Forbes опубликовало фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с детьми от его подруги Ирины Болгар, которая проживает в Швейцарии. Снимок доступен на сайте журнала.
Уточняется, что юристка Ирина Болгар также прислала изданию копии подтверждающих документов: свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.

На снимке изображен сам Дуров, который держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, Ирина Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.

Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.

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#павел дуров
#дети
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«Боюсь»: освобожденный Селезнев заявил о попытке своего убийства в тюрьме США
Освобожденного Селезнева дважды пытались убить в тюрьме США
03 августа 2024, 11:46

РИА Новости/Сергей Ильин

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся из США по обмену, рассказал о том, что его дважды пытались убить в американской тюрьме. Его слова передает «Первый канал».
«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер <…> Пару случаев было, когда меня чуть не убили», — прокомментировал Селезнев.

Собеседник подчеркнул, что в камерах были плохие условия, как и отношение со стороны тюремной администрации. В частности, Селезнева будили каждые пару часов для отметки. Селезневу не верится, что он — дома.

«Всегда боюсь проснуться и быть опять в камере», — резюмировал мужчина.

Селезнев был похищен на Мальдивах в 2014 американскими силовиками. Позже его приговорили за кибермошенничество к 27 годам заключения.

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