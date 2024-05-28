28 мая — День памяти погибшего царевича Димитрия Угличского: история, традиции

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Православные верующие 28 мая отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории, несмотря на то, что имя убийцы, казалось бы, известно каждому школьнику. О том, как принято отмечать церковное торжество и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».
День памяти царевича Димитрия Угличского: история
Сын Царя Иоанна IV Васильевича Грозного, погиб в Угличе в 1591 году от Рождества Христова в восьмилетнем возрасте. Историки спорят об обстоятельствах случившейся трагедии, но в житийном предании вина однозначно возложена на обезумевших от своего властолюбия бояр, пытавшихся захватить власть в стране.
Православная церковь отмечает 28 мая как день памяти Небесного заступника всех страждущих детей.
Традиции праздника
28 мая предки заканчивали посев ряда огородных культур, в том числе огурцов. Считается, что в этот день нужно обязательно убраться в доме и разложить вещи. В Церкви день гибели царевича Димитрия совершается как память Небесного заступника всех страждущих детей, а потому постепенно становится своего рода православным детским днём.
Что нельзя делать 28 мая 2024 года?
В день памяти благоверного царевича Димитрия нельзя оставлять немытую посуду, грязь и беспорядок, вытираться чужим полотенцем. Также в церковное торжество нельзя делиться будущими планами на жизнь и сажать бобовые, кабачки и капусту.
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Анастасия Хохлова