Православные верующие 19 декабря отмечают День святителя Николая Чудотворца

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
19 декабря православные христиане отмечают день памяти одного из самых почитаемых святых на Руси — святителя Николая Чудотворца или Николая Зимнего, как называли его в народе. Этот святой считается покровителем моряков, путешественников, творческих и мастеровых людей.
В Русской церкви, пожалуй, нет более популярного и всеми почитаемого святого. Большинство православных храмов посвящено именно ему. Житие святителя Николая издавна читали на богослужениях в церквях, а предания о творимых им чудесах и добрых делах передавались изустно. Например, по преданию он подбрасывал бедным людям мешочки с золотом, стараясь сохранить свои деяния в тайне. Именно из этой легенды позже вырос образ Санта-Клауса — главного рождественского персонажа. У народа навсегда осталась добрая память о Николае Чудотворце.
О чрезвычайной популярности святого свидетельствует тот факт, что на Руси его чествовали два раза в год. 22 мая Церковь празднует день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этот день называли Никола Вешний.
На Николу Зимнего в деревнях и сёлах устраивали братчины — всенародные пиры, на которые собирались все жители, от мала до велика. Основным обрядом было «сучение свечи». На столы подавали мёд в сотах, а после трапезы катали из воска свечку. В некоторых областях существовал обычай хранить эту свечу весь год у одних хозяев. А на следующего Николу Зимнего свечу зажигали и торжественно переносили в другую избу.
В советское время все шумные традиции и обряды быстро забылись. Однако, как говорят учёные, в некоторых отдалённых деревнях по сей день чтут и отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник снова возродится и станет популярным.
Читайте также:
День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
Катеринин день: что можно и чего нельзя делать 7 декабря 2023 года
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы, что нельзя делать 4 декабря
О чрезвычайной популярности святого свидетельствует тот факт, что на Руси его чествовали два раза в год. 22 мая Церковь празднует день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этот день называли Никола Вешний.
В советское время все шумные традиции и обряды быстро забылись. Однако, как говорят учёные, в некоторых отдалённых деревнях по сей день чтут и отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник снова возродится и станет популярным.
Читайте также:
День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
Катеринин день: что можно и чего нельзя делать 7 декабря 2023 года
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы, что нельзя делать 4 декабря
Александр Бойцов