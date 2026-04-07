Православный повар назвал рецепт идеального кулича

07 апреля 2026, 04:32

Фото: iStock/tasha_lyubina

Для выпечки кулича стоит выбирать продукты наилучшего качества: просеянную муку, желтки, сливочное масло, молочную опару и так далее. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал шеф‑повар, телеведущий и автор книг о русской кухне Максим Сырников.





Эксперт пояснил, что изначально кулич не был просто сладкой сдобной булкой, а считался домашним артосом, то есть освященным хлебом. В храмах его выставляют на протяжении недели после Пасхи. Поэтому раньше кулич не украшали цукатами и другими декоративными элементами, как это нередко делают сегодня.



«Есть традиция изображать крест и буквы ХВ – Христос Воскресе. В принципе, этого вполне достаточно, чтобы это был пасхальный кулич. Но можно и разукрасить – это, как хозяйка решит, это абсолютно никем не возбраняется», — сказал Сырников.