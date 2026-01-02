Православный священник объяснил, как подготовиться к празднованию Рождества
Православный священник Владислав Береговой рассказал о главном в подготовке к Рождеству.
В беседе с «RT» Береговой назвал основой духовную практику: участие в литургии и причастие.
«От этого выстраивается всё остальное», — пояснил он.Священник напомнил о 40-дневном посте перед праздником. В Сочельник, 6 января, верующие посещают службу, исповедуются и молятся. Литургию служат ночью или утром 7 января — время выбирают самостоятельно.
«Рождество испокон веков — это праздник, когда ты должен не только своим родным устроить какое-то торжество, купить подарки, но и помочь тем, кто к тебе не имеет никакого отношения, но остро нуждается в чьей-то помощи», — напомнил отец Владислав.После соблюдения духовных традиций праздник можно отмечать по своему усмотрению: дома, в кафе или на культурных мероприятиях.