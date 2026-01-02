Учёные нашли эффективный способ тренироваться только по выходным
Исследования показывают, что занятия спортом только по выходным могут принести почти такую же пользу для здоровья, как и регулярные тренировки в течение недели. Важен общий объём активности, а не её распределение.
Как сообщает «RuNews24.ru», учёные проанализировали данные около 90 000 человек и выяснили: люди, которые выполняют рекомендуемую норму ВОЗ за выходные (150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки), значительно снижают риски для здоровья.
В частности, у них ниже вероятность развития гипертонии, диабета, деменции и депрессии. Начать заниматься можно в любом возрасте — даже после 40 лет это даёт заметный эффект. Для самых занятых эксперты советуют увеличивать бытовую активность: чаще ходить пешком по лестницам или делать короткие упражнения в перерывах.
