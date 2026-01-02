Учёные нашли эффективный способ тренироваться только по выходным

02 января 2026, 17:40

Фото: Istock/Piyapong Thongcharoen

Исследования показывают, что занятия спортом только по выходным могут принести почти такую же пользу для здоровья, как и регулярные тренировки в течение недели. Важен общий объём активности, а не её распределение.