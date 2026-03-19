«Православный вайб»: иерей рассказал, кому подойдут кафе при храмах

19 марта 2026, 14:26

Иерей Береговой: трапезные при храмах имеют православный вайб

Кафе при храмах и церквях подойдут людям, которым нравится православный вайб. Так считает иерей Владислав Береговой.





По его словам, трапезные есть при всех крупных монастырях и храмах страны и служат удобной площадкой для проведения встреч с молодежью после богослужения. Он добавил, что россияне начинают понимать, что священнослужители являются образованными людьми, которые «шарят в трендах». Кроме того, церковь может заработать на таких кафе.





«Если человеку здорово и отрадно находиться в таких заведениях, то в этом нет ничего плохого. Ведь никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме, монастыре. Но пожалуйста — заходите. Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нем», — сказал Береговой Москве 24.