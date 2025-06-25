Правозащитник Лев Пономарев* задолжал ФНС почти 400 тыс. рублей
Общественный и политический деятель, депутат Государственной думы первого созыва и правозащитник Лев Пономарев* должен Федеральной налоговой службе 399,2 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
«Почти половина задолженности связана с административными штрафами — за последние два года Пономарева четырежды привлекали к ответственности за нарушение иноагентской деятельности», — говорится в статье.
Общая сумма долга Пономарева* составляла 165 тысяч рублей. Тем не менее правозащитник по сей день остается формальным учредителем и руководителем Открытого правозащитного института имени Андрея Сахарова. Однако последние три годаучреждение не работает.
Напомним, Пономарева* признали иноагентом еще в декабре 2020 года. После начала российской спецоперации на Украине мужчина покинул страну.
* признан в РФ иноагентом