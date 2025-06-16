Участница Pussy Riot Алехина* оставила в РФ долгов на 230 тыс. рублей
В России на участницу группы Pussy Riot Марию Алехину заведено шесть исполнительных производств, по которым у нее числятся долги на общую сумму 230 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, ФНС до сих пор не заблокировала счета Алехиной*. На сегодняшний день активистка проживает в Исландии, где получила местное гражданство в 2023 году, после того как покинула Россию после начала спецоперации. На родине Алехина* находится в федеральном розыске.
«При поиске в базе Марии Алехиной* появляется две карточки, что может свидетельствовать о ее повторном объявлении в розыск», — говорится в статье.
Напомним, в сентябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района столицы и экс-участницу панк-группы Pussy Riot Людмилу Штейн. За два года до этого Штейн была объявлена в федеральный розыск.
*Признана иноагентом в РФ.