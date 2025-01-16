Правозащитник Меркачёва: оценить работу сервиса пробации осуждённых можно будет в конце года

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
На портале госуслуг появился сервис для пробации осуждённых. Отбывающие наказание в виде принудительных работ теперь могут подать там заявление на участие в программе ресоциализации и социальной адаптации, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Программу будут составлять индивидуально. Она будет включать восстановление социальных связей, консультации по правовым вопросам, психологическую помощь, содействие в получении документов, образования, пособия по безработице и трудоустройстве.
Социальной адаптация бывших заключённых – крайне важная проблема для всего общества, заявила «Радио 1» член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачёва.
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Социальной адаптация бывших заключённых – крайне важная проблема для всего общества, заявила «Радио 1» член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачёва.
«Конечно, нельзя допустить, чтобы они вращались за решётку только потому, что не нашли работу или возможность где-то жить, не восстановили социальные связи. Эти люди – часть нашего общества, они не прилетели с других планет. Поэтому надо как-то помочь им социализироваться и обезопасить себя», – сказала правозащитник.Она напомнила, что закон о пробации начал действовать с прошлого года. А с этого года вступила в силу его часть, которая касается именно постпенитенциарной пробации, – то есть именно тех людей, которые уже не находятся в местах принудительного содержания.
«Они, например, освободились условно-досрочно или отсидели от звонка до звонка. Предполагается, что им будут оказывать помощь. Они смогут подать на портале госуслуг заявку, в которой расскажут, что им нужно. Кому-то нужна психологическая помощь, у кого-то нет документов, он всё потерял, пока сидел. Кто-то попросит восстановить права на жильё, кого-то нигде не берут на работу. Для человека, который подаст такую заявку, специалисты постараются разработать первичный план. Например, помогут получить медицинскую помощь с учётом того, что у него нет документов, а потом помогут в оформлении всех документов, помогут устроиться на работу или снять жильё», – пояснила собеседница «Радио 1».Однако, по словам Меркачёвой, пока непонятно, кто будет исполнять этот закон.
«В каждом городе есть социальные службы, но на них такая обязанность не накладывается. В законе о пробации сказано и про некоммерческие организации. Но НКО, которые занимались бы пробацией, в России единицы. То есть они должны открываться. Очень хочется верить, что регионы будут их поддерживать – например, губернатор даст помещение, какой-то грант или что-то ещё. Одни только волонтёры или какие-то добрые люди всех бывших осуждённых не примут», – посетовала Ева Меркачёва.Она предположила, что количество НКО-исполнителей увеличится к концу года.
«Надеемся, что к концу года это всё хорошо заработает. Результаты тоже увидим к концу года, потому что будет понятно, какое число людей вернулось за решётку. Чаще всего они возвращаются в первый год. Если человек освободился и не нашёл работу, не смог социализироваться, он тут же совершает новое преступление», – пояснила правозащитник.Она подчеркнула, что только по официальным данным, в России огромный процент рецидивов – примерно 60%. Однако в реальности этот показатель больше. К концу года можно будет оценить, уменьшится ли.
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Лора Луганская