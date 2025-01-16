Правозащитник Меркачёва: оценить работу сервиса пробации осуждённых можно будет в конце года

Аренда собак или догшеринг, набирающий популярность в Москве, может быть опасен как для хозяев, так и для арендаторов, так как первые могут недоговаривать о неприятных особенностях темперамента, а вторые могут оказаться неадекватными людьми со злым умыслом. Об этом заявил зоопсихолог Мирослав Волков. По его мнению, подобные услуги допустимы при соблюдении определенных условий.