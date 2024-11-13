Правозащитник Павлов заявил о большинстве липовых скидок в период распродаж

Фото: iStock/darkovujic
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что 90% скидок в сезон распродаж — ненастоящие.
«В 90% случаев скидки, которые нам обещают в момент проведения масштабных распродаж, являются ненастоящими. Этой практике уже больше 10 лет – накануне больших распродаж или в момент начала акций цены искусственно завышаются, а потом делается якобы большая скидка от этой завышенной цены. Товар в итоге отпускается потребителю по средней цене, иногда по стандартной, а иногда даже по стоимости, которая превышает ту, что была до распродажи», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Павлов.
Он предостерёг от спонтанных покупок в период распродаж.
А декоратор Дарья Васильева дала некоторые рекомендации по выбору ели на Новый год.
«При выборе живой ели обратите внимание в первую очередь на место спила — оно должно быть светлым и чистым, без темной каймы. На самом стволе не должно быть пятен, неровностей. Ещё одним хорошим тестом будет слегка надавить на ветки: если они гнутся, то дерево хорошее, молодое, а если ломаются — то оно сухое и старое», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Васильева.Ранее главе антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому поступило обращение от общественников, которые попросили ограничить автоматические скидки на маркетплейсах.
Читайте также:
Распродажа 11 ноября: что это, сколько длится, в каких магазинах и какая скидка
Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах
Возврат денег за лекарства и скидки на услуги ЖКХ: льготы для пенсионеров в 2024 году
Мелисса Тимофеева