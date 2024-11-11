Распродажа 11 ноября: что это, сколько длится, в каких магазинах и какая скидка

Фото: istockphoto/oatawa
Сегодня, 11 ноября, мир погружается в атмосферу грандиозной распродажи 11.11, которая стала настоящим праздником для шопоголиков и любителей выгодных покупок.
В этом году множество известных магазинов, таких как Озон, М.Видео, Эльдорадо и многие другие, предлагают невероятные скидки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Важным моментом является то, что многие магазины также предлагают дополнительные промокоды и купоны, которые могут увеличивать размер скидок.
Одежда и обувь также становятся популярными товарами в этот день. Осенние и зимние коллекции, спортивная одежда и разнообразная обувь, включая ботинки, кроссовки и сапоги, могут быть приобретены со значительными скидками.
Косметика и парфюмерия — еще одна категория, которая пользуется спросом. Наборы косметики, парфюмерные наборы и средства по уходу за кожей часто предлагаются по привлекательным ценам.
Не забывайте о домашнем текстиле и декоре. Постельное белье, пледы и покрывала, а также декоративные подушки могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру и обретут новую жизнь благодаря распродажам.
Книги и канцелярия также не остаются без внимания. Новинки литературы, учебные материалы и канцелярские принадлежности могут стать отличным подарком или полезным приобретением для себя.
Для детей предлагаются игрушки и товары, которые способствуют обучению и развитию. Образовательные игрушки, конструкторы и одежда для детей — все это можно найти по выгодным ценам.
Спортивные товары, включая оборудование для фитнеса, спортивную одежду и велосипеды с аксессуарами, также часто попадают в списки лучших предложений на распродаже.
Товары для дома, такие как кухонные принадлежности, мебель и предметы интерьера, а также уборочные средства, могут сделать вашу жизнь более комфортной и уютной.
Автотовары тоже заслуживают внимания. Аксессуары для автомобилей и автохимия могут быть полезными для автолюбителей.
Наконец, не упустите возможность приобрести билеты на мероприятия или туры и путевки, если такие предложения доступны.
В день распродажи 11.11 важно следить за акциями и скидками на различных платформах. Многие магазины предлагают ограниченные по времени предложения и специальные коды на скидку. Обязательно проверяйте отзывы и сравнивайте цены перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение!
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Что такое распродажа 11 ноябряРаспродажа 11.11, также известная как «День холостяка», — это ежегодное событие, которое проходит 11 ноября и изначально было создано в Китае как праздник для одиноких людей. Однако со временем оно превратилось в крупнейшую распродажу в мире, когда многие онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки на широкий ассортимент товаров.
Почему распродажа начинается 11.11В 1993 году 11 ноября впервые был отмечен как День холостяков. Идея возникла у студентов, которые хотели отпраздновать независимость одиночек. Позже специалисты одной китайской компании решили воспользоваться этой датой для организации распродаж.
Когда начинается распродажаРаспродажа начинается в полночь 11 ноября по местному времени. Однако многие магазины и онлайн-платформы начинают предлагать акции и скидки за несколько дней или даже недель до этой даты, чтобы привлечь покупателей. Таким образом, лучше следить за акциями заранее, чтобы не упустить выгодные предложения.
Фото: istockphoto/Deagreez
Размеры скидок в магазинахРазмеры скидок в день распродажи 11.11 могут варьироваться в зависимости от магазина, категории товаров и конкретных акций. Обычно можно встретить следующие диапазоны скидок:
- Электроника: Скидки на электронику могут составлять от 10% до 50% и более, особенно на старые модели смартфонов, телевизоров и бытовой техники.
- Одежда и обувь: В этой категории скидки часто колеблются от 20% до 70%. Некоторые бренды могут предлагать специальные акции, где скидки достигают 80%.
- Косметика и парфюмерия: Обычно скидки составляют от 15% до 50%, но в некоторых случаях можно найти наборы со скидками до 70%.
- Игрушки и товары для детей: Скидки могут варьироваться от 20% до 60%, особенно на популярные бренды.
- Спортивные товары: Скидки в этой категории могут составлять от 20% до 50%, а иногда и больше на сезонные товары.
- Домашний текстиль и декор: Как правило, скидки составляют от 20% до 60%.
- Книги и канцелярия: Скидки обычно находятся в пределах 10% до 30%, но на некоторые товары могут быть предложены более значительные скидки.
- Автотовары: Скидки могут варьироваться от 10% до 40%.
Важным моментом является то, что многие магазины также предлагают дополнительные промокоды и купоны, которые могут увеличивать размер скидок.
Что можно купить 11.11 с большой скидкойВ день распродажи 11.11 можно найти множество товаров с большими скидками, охватывающими различные категории. В первую очередь, электроника всегда привлекает внимание покупателей. Смартфоны и их аксессуары, ноутбуки и планшеты, телевизоры и аудиосистемы, а также бытовая техника, включая пылесосы и кофемашины, часто предлагаются по сниженным ценам.
Одежда и обувь также становятся популярными товарами в этот день. Осенние и зимние коллекции, спортивная одежда и разнообразная обувь, включая ботинки, кроссовки и сапоги, могут быть приобретены со значительными скидками.
Фото: istockphoto/Rohappy
Косметика и парфюмерия — еще одна категория, которая пользуется спросом. Наборы косметики, парфюмерные наборы и средства по уходу за кожей часто предлагаются по привлекательным ценам.
Не забывайте о домашнем текстиле и декоре. Постельное белье, пледы и покрывала, а также декоративные подушки могут стать отличным дополнением к вашему интерьеру и обретут новую жизнь благодаря распродажам.
Книги и канцелярия также не остаются без внимания. Новинки литературы, учебные материалы и канцелярские принадлежности могут стать отличным подарком или полезным приобретением для себя.
Фото: istockphoto/Nadya So
Для детей предлагаются игрушки и товары, которые способствуют обучению и развитию. Образовательные игрушки, конструкторы и одежда для детей — все это можно найти по выгодным ценам.
Спортивные товары, включая оборудование для фитнеса, спортивную одежду и велосипеды с аксессуарами, также часто попадают в списки лучших предложений на распродаже.
Товары для дома, такие как кухонные принадлежности, мебель и предметы интерьера, а также уборочные средства, могут сделать вашу жизнь более комфортной и уютной.
Автотовары тоже заслуживают внимания. Аксессуары для автомобилей и автохимия могут быть полезными для автолюбителей.
Наконец, не упустите возможность приобрести билеты на мероприятия или туры и путевки, если такие предложения доступны.
Фото: istockphoto/FTiare
В день распродажи 11.11 важно следить за акциями и скидками на различных платформах. Многие магазины предлагают ограниченные по времени предложения и специальные коды на скидку. Обязательно проверяйте отзывы и сравнивайте цены перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение!
Какие магазины участвуют в акцииВ этом году многие популярные магазины и маркетплейсы предложат значительные скидки и специальные акции.
OZONМаркетплейс OZON объявил о распродаже, которая пройдет с 28 октября по 14 ноября. Это отличная возможность приобрести товары с хорошими скидками.
AliExpressТорговая площадка AliExpress проводит акцию в два этапа. С 29 октября до 11 ноября пользователи могут выполнять задания, которые помогут им получить дополнительные преимущества на распродаже. Основная часть распродажи начнется 11 ноября и продлится до 18 ноября, предлагая широкий ассортимент товаров по сниженным ценам.
Яндекс.МаркетЯндекс.Маркет уже с 24 октября начал распродажу в честь 11.11, сосредоточив внимание на товарах для здоровья. Это отличная возможность обновить свой арсенал полезных товаров.
Эльдорадо и М.ВидеоЭти крупные ритейлеры проводят акцию «Черная пятница» в честь Всемирного дня шопинга с 5 по 18 ноября. Покупатели смогут найти множество выгодных предложений на электронику и бытовую технику.
DNSМаркетплейс DNS также не остался в стороне и проводит акцию с 5 по 14 ноября. Здесь можно будет найти хорошие скидки на различные товары.
МегаМаркетС 11 по 12 ноября на маркетплейсе МегаМаркет пройдет распродажа «Зеленый день», предлагая скидки на разнообразные товары.
Л’ЭтуальСеть Л’Этуаль запускает ШОК-Sale с 7 по 12 ноября, где покупатели смогут найти выгодные предложения на косметику и парфюмерию.
LamodaLamoda анонсировала акцию к 11.11, начиная с 5 ноября. На сайте будут действовать скидки на верхнюю одежду и сумки, а также часовые акции с уникальными предложениями в сам день распродажи.
ПерекрестокСеть супермаркетов Перекресток уже предлагает скидки в честь 11 ноября, что делает этот день еще более привлекательным для покупателей.
TefalБренд Tefal анонсировал скидки, но только для авторизованных пользователей. Программа стартовала 29 октября, предоставляя возможность выгодно приобрести посуду и кухонные принадлежности.
Издательство «Альпина Паблишер»Издательство объявило о распродаже со скидками, которая будет действовать до 14 ноября. Это отличная возможность пополнить свою библиотеку новыми книгами.
Gloria JeansАкция от Gloria Jeans стартовала еще 8 октября, предлагая покупателям возможность приобрести стильную одежду по сниженным ценам.
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Дарья Осипова