Возврат денег за лекарства и скидки на услуги ЖКХ: льготы для пенсионеров в 2024 году

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov
В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на ЖКУ превышают определенную часть дохода в месяц. Подробнее о льготах расскажет редакция «Радио 1».
Кому положена скидка на коммунальные услуги в 2024 году?
Скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется определённым категориям пенсионеров. В первую очередь, это пенсионеры, достигшие возраста 70 лет и старше. Также право на льготу имеют:
- Ветераны труда;
- Инвалиды I и II группы;
- Лица, пострадавшие от радиационных катастроф (например, Чернобыльская АЭС);
- Участники Великой Отечественной войны.
Кроме того, возможность получения скидок может зависеть от региона проживания, так как часть льгот регулируется местными властями.
Как получить скидки на коммунальные услуги?
Для оформления скидки необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты населения или МФЦ. При себе нужно иметь следующие документы:
- Паспорт гражданина РФ;
- Пенсионное удостоверение;
- Документы, подтверждающие право на получение льготы (например, справка об инвалидности, удостоверение ветерана труда);
- Копия квитанций за последние месяцы оплаты коммунальных услуг.
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего принимается решение о предоставлении скидки.
Фото: istockphoto/VvoeVale
Как посчитать скидку на услуги ЖКХ пенсионерам?
Размер скидки зависит от категории пенсионера и региона проживания. Например, для лиц старше 70 лет скидка составляет 50% от суммы коммунальных платежей. Для инвалидов и ветеранов труда размер скидки также варьируется и может достигать до 100%.
Расчёт производится следующим образом: сумма начисленных коммунальных платежей умножается на процент скидки, который установлен для данной категории граждан.
Какие ещё есть льготы пенсионерам?
Помимо скидок на услуги ЖКХ, пенсионеры могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки:
- Льготы на проезд в общественном транспорте;
- Бесплатная медицинская помощь в государственных учреждениях;
- Компенсация расходов на лекарства;
- Налоговые вычеты при покупке недвижимости.
Также стоит отметить, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки пожилых людей, такие как бесплатные путёвки в санатории или субсидии на оплату жилья.
Таким образом, пенсионеры имеют право на различные виды льгот, включая скидки на услуги ЖКХ. Чтобы воспользоваться этими возможностями, важно своевременно обращаться в соответствующие органы и предоставлять необходимые документы.
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