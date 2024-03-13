Правозащитник Пушкарь: Можно отказаться от страхования при навязывании услуг

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Руководитель в Обществе по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь заявил, что гражданин имеет право отказаться от договора страхования с банком при навязывании ему услуг.
Так, при взятии потребительского кредита некоторые организации навязывают страхование жизни или здоровья, вводя клиента в заблуждение об обязательности таких процедур. Такие действия банка неправомерны.
А эксперт по банкротству Дмитрий Кваша поддержал намеренья Центробанка запретить рекламу недобросовестных консультантов, обещающих решить все проблемы с долгами человека.
Такие компании, по мнению специалиста, наносят вред и тем, что не сообщают клиенту полную и достоверную информацию о последствиях, которые ждут должника. При этом, Кваша подчеркнул, что выступает против запрета реклам услуг по банкротству в принципе.
Ранее юрист Изабелла Атласкирова предупредила о том, что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг.
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«Тем не менее банки всевозможными хитрыми способами такую услугу навязывают, и гражданам надо знать, что они имеют право в течение 14 дней отказаться от договора страхования. Даже если банк навязывает им какой-то страховой продукт», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Пушкарь.
«Центробанк намерен запретить не сами услуги по банкротству, а именно недобросовестную рекламу, в которой сообщается информация, не соответствующая действительности. Так, «раздолжнители» могут обещать, что они на 100% избавят человека от задолженностей, и тот наконец-то заживет нормальной жизнью», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.
Такие компании, по мнению специалиста, наносят вред и тем, что не сообщают клиенту полную и достоверную информацию о последствиях, которые ждут должника. При этом, Кваша подчеркнул, что выступает против запрета реклам услуг по банкротству в принципе.
Ранее юрист Изабелла Атласкирова предупредила о том, что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после того, как полностью погасит долг.
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Мелисса Тимофеева