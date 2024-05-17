Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки

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19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил член СПЧ при президенте РФ Александр Ионов.
Он отметил, что теперь нужно дождаться подтверждения от девушки. По его словам, в РФ существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах».
При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни девушки речи не было.
Напомним, что минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание.
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При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни девушки речи не было.
Напомним, что минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание.
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Дарья Осипова